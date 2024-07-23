Todo lo que Paz ha sufrido por culpa de Ginebra en El Amor No Tiene Receta

Video El Amor No Tiene Receta: Ginebra y sus momentos más perversos en la novela

En la telenovela El Amor No Tiene Receta, Ginebra Nicoliti, interpretada por Altair Jarabo, lleva el rostro de la crueldad. Ella se ha encargado de convertir la vida de Paz Roble (Claudia Martin) en un verdadero martirio. Revive a continuación lo que la villana le ha hecho a la protagonista.

Ginebra ordenó el robo de la hija de Paz en El Amor No Tiene Receta



Desde el comienzo de la historia las vidas de Paz y Ginebra se entrelazaron por una desgracia planeada por la villana. Tras la inesperada muerte de la bebé que esperaba, Ginebra le ordenó a Mauro robar a una pequeña para hacerla pasar como su hija.



La mala fortuna hizo que Paz fuera la elegida para ser apartada de su retoño. Con la complicidad de Fermín, quien aceptó venderle a su propia hija, la villana cumplió su cometido y presentó a la pequeña como el fruto de su vientre.

Desde ese entonces Paz se juró que no descansaría hasta encontrar a María y abrazarla con todas sus fuerzas.

La mamá de Paz por poco muere por culpa de Ginebra en El Amor No Tiene Receta



Seis años más tarde de la tragedia que la privó de ser feliz al lado de su niña, Paz y Ginebra se conocerían sin imaginar todo lo que las unía. La chef se cruzó inesperadamente en la calle con Sam, la criatura en garras de Ginebra, quien había ordenado su muerte.



Gracias a Mauro la niña sobrevivió y comenzó a vivir en las calles. El destino poco a poco reunió los caminos de madre e hija, y Paz rescató a Samara de su triste realidad. Luego de saber que Sam estaba viva y bajo el resguardo de la chef, la villana comenzó una terrible venganza.

Para hacer sufrir interminablemente a su rival, Ginebra mandó a atacar a la mamá de Paz. Doña Lupita terminó a un paso de la muerte, pero afortunadamente sobrevivió al navajazo que recibió.

Ginebra provoca que Paz sea encarcelada en El Amor No Tiene Receta



Sabedora de que Paz ocultaba a Sam en su casa a pesar de haberlo negado, Ginebra elaboró un nuevo plan para que ella y su familia fueran directo a la cárcel. Feliz porque su mamá había salido del hospital, la chef vio cómo la policía irrumpía en su casa.

Ella y su familia terminaron arrestados y conducidos a la cárcel acusados del secuestro de Samara. Al mismo tiempo, Esteban (Daniel Elbittar) se enteraba de todo lo ocurrido y pese a su molestia le prometió a su amada que no la abandonaría.



Al poner un pie en prisión, Paz recibió una dura bienvenida, pues las custodias le dieron un frío baño contra la pared. Desde ese momento todos los integrantes de su familia vivieron un verdadero infierno del que poco a poco salieron.

Con la ayuda de Esteban y su primo Humberto, Paz y cada Roble lograron demostrar su inocencia para salir de la cárcel y desatar la furia de Ginebra.

Ginebra hace que Paz presencie su boda con Esteban en El Amor No Tiene Receta



Decidida a destruir el amor de Paz y Esteban, Ginebra obligó al empresario a casarse con ella. Para satisfacer más sus deseos de venganza le exigió a su prometido que invitara a la chef a su boda.



Regocijándose del dolor causado, Ginebra no pudo disimular su sonrisa por verse casada con el papá de Gala, Bosco y Eder. Además, le tenía preparo otro desalmado golpe a su rival de amores.

Ginebra le hace creer a Paz que su hija apareció en El Amor No Tiene Receta



Sin tocarse el corazón, Ginebra siguió con su venganza contra Paz y ahora se aprovechó de la esperanza de su rival para hacerla sufrir. En medio de su boda con Esteban, la villana le anunció que su niña había aparecido.

Sin poder concebirlo, Paz abrazó con todo su amor a la pequeña Max sin imaginar que era una nueva trampa de su peligrosa enemiga. Ginebra realmente hizo que otra niña suplantara la identidad de Samara y con una falsa prueba de ADN aseguró que era la hija de Paz.



Pese a su ilusión de estar con su hija, Paz prefirió corroborar su parentesco y descubrió que Max no llevaba su sangre. Sin embargo, logró que la pequeña se reencontrara con su verdadera mamá.