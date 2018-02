Las 7 declaraciones más explosivas de la hermana de Julián Gil contra Marjorie de Sousa

En entrevista exclusiva con Despierta América, Patricia Ramosco, hermana mayor del actor y empresario argentino, no se guardó nada, ni siquiera las críticas a la madre de Marjorie, doña Gloria Rivas.

"Marjorie de Sousa no nació para ser madre": hermana de Julián Gil arremete contra la actriz

"Marjorie de Sousa no nació para ser madre": hermana de Julián Gil arremete contra la actriz

Cuando el actor y empresario argentino Julián Gil declaró el pasado 27 de enero que no hablaría más sobre el caso que lo enfrenta a Marjorie de Sousa, la madre de su tercer hijo y con quien no ha podido alcanzar un acuerdo que les permita convivir en armonía, no descartó que otros miembros de su familia sí comentaran sobre la controversia. Y este martes, en entrevista exclusiva para Despierta América, Patricia Ramosco, la hermana mayor del artista, reveló públicamente cuáles son las fichas de tranque y cómo ella piensa que puede resolverse el asunto.

Para Ramosco, de 54 años, aunque su hermano guarde silencio, ella siente la responsabilidad de dar la lucha por el bienestar de su sobrino Matías, aunque eso implique la publicación de información que otras personas puedan interpretar como ofensas o críticas. Cabeza de familia desde que los hermanos Gil Betrán perdieron a su mamá Josefina hace 18 años, la mujer consignó que con Julián Gil tiene "un pacto de amor. Sabemos que para lo bueno y para lo malo siempre contamos uno con el otro".



Movida por ese sentimiento, Patricia Ramosco señaló públicamente lo que entiende son los errores que está cometiendo la actriz venezolana Marjorie de Sousa, al no garantizarle a su hermano sus derechos como padre de Matías Gregorio.



Aunque antes de que Julián Gil y Marjorie de Sousa se separaran, Patricia tenía una relación "cordial" con la venezolana, tras la ruptura, no se contempla jamás siendo su mejor amiga. "No aguanté más cuando trató de meterlo preso, comprando conciencias. Cuando lo acusa falsamente de ser una persona violenta, un drogadicto. cuando tiene la desfachatez de acusarlo de narcotraficante, de trata de blancas. Y todo esto destruye a cualquier persona.... Cada una de esas canalladas están firmadas por Marjorie de Sousa, la madre de su hijo".

De Marjorie, ya espera cualquier cosa: "No sé qué será lo próximo, tal vez quitarle la patria potestad a mi hermano", especuló. Por eso seguirá escribiendo a través de las redes sociales y diciéndole "sus verdades", pues el fin postrero es que "Matías sepa cómo su padre luchó por él... Yo me voy a encargar de eso".







Lo que no tolera la hermana de Julián Gil

1) Para Patricia Ramosco, las acciones que ha tomado Marjorie de Sousa en los tribunales lo único que han hecho es "troncharle" a su hijo la posibilidad de recibir amor. "Eso es muy egoísta de cualquier mujer que pueda llamarse madre. Yo creo que Marjorie de Sousa no nació para ser madre, porque ella no está pensando en su hijo en ningún momento. Yo le puedo garantizar que ella va a tener esta agonía y esta condena por el resto de su vida y que Matías algún día se lo va a cuestionar. No hay una sola razón -y si la tiene que la diga- para que ella le haga a mi hermano lo que está haciendo".

2) "Con total desplante dice, renuncio a la pensión, una pensión que nunca fue de ella. esa pensión es un beneficio de Matías, una responsabilidad de su padre. Eso lo dijo el 19 de enero y quiero que sepan que el 23 es cuando cobra el cheque. Estamos hablando de casi 9,000 dólares de pensión", denunció.

3) Al hablar sobre la negativa de Julián Gil para seguir visitando a Matías en el Centro de Convivencia, Patricia Ramosco aseguró que "ni Matías ni él se merecen estar en ese lugar. Ese es un lugar que está hecho para casos extremos... padres que a lo mejor son violadores, son asesinos, son traficantes de drogas, son maltratantes y Julián dijo que no, que su hijo no merecía verlo ahí así. Crecer con esos recuerdos".



4) "Ella está muy mal asesorada, tiene un comité de odio importante, empezando por su mánager, siguiendo con su publicista y, la número uno, su peor enemiga, que es su abogada (Alma Pellón). La única que no se da cuenta es Marjorie. Hay una supremacía de ego terrible, hay un orgullo incalculable, hay una falta de amor y si a tí no te enseñaron a recibir o dar amor es muy difícil que puedas darlo... Por eso he dicho varias veces que para mí ella es digna de lástima".



5) Sin temor a herir sensibilidades, Patricia Ramosco puso en entredicho la entrega de Gloria Rivas, madre de Marjorie de Sousa. Recordó que en una ocasión, "me partió el alma porque la vi llorando, pidiendo a su madre en el hospital y estamos hablando de una madre que prefirió quedarse (en la casa) a cuidar a sus perritos. En las dos ocasiones en que Marjorie estuvo en el hospital, la cuidamos mi hermano y yo. Su mamá no la cuidó en el hospital cuando nació Matías. Fue el día que nació para la foto, pero la que estuvo ahí, mañana, tarde y noche fui yo", afirmó.

"Yo tengo perros, pero jamás van a estar por encima de mis hijos", remachó la hermana mayor de Julián Gil.



6) El secreto mejor guardado de Julián Gil y Marjorie de Sousa, que son las propuestas que ambos se han intercambiado buscando la paz, quedó expuesto este martes en parte, pues Ramosco mencionó al menos tres de las supuestas cláusulas no negociables para su hermano. "Que ella es la única que va a tomar las decisiones en cuanto a la educación, salud, absolutamente todo lo que se relacione al niño; que Julián tiene que pedirle a ella una disculpa pública. Osea, que hay que ser descarada. Y quiero que sepan que en el acuerdo pide 6,500 dólares mensuales para Matías, ella que dice que no le interesa el dinero".

Fuentes cercanas a Marjorie de Sousa consultadas por Univision Entretenimiento desmintieron estas expresiones, afirmando que son completamente "imprecisas".

7) " Ella está derrochando y haciendo que Julián pierda lo que pudo haber sido el patrimonio de su hijo", aseguró Ramosco.

Por último, la mujer expresó su deseo de q ue Marjorie de Sousa deje de escuchar malos consejos y que finalmente piense con su corazón, por el bien de su hijo.