"Ojalá un día Maty pueda entender y perdonar esta injusticia", ruega la hermana de Julián Gil

Por fin llego el día y así confirmar al mundo entero que Matias Gil lleva nuestra sangre, ojalá un día Maty pueda entender y perdonar esta injusticia de que le negarán compartir su primer año de vida con su padre y familia paterna, seguimos orando y en pie de lucha, estos hechos y nada podrían disminuir nuestro amor por ti, no se cuando pero un día estaremos juntos...Julián estamos muy orgullosos de ti, como sin duda también lo estará Matías cuando pueda comprender esta lucha que llevas desde tu corazón, por tus derechos, los de tu hijo y los de tu familia, Te felicito hermano!#familiabendecida #masjuntosquenunca #lomejorestaporvenir #teamamos#masrazonesparacelebrar#diosesbueno#lostiemposdediossonperfectos#seguimosconfe

