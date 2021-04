“Es la historia de nunca acabar”: la reacción de los conductores a las denuncias de 'La Guzmán' y el papá de Frida

Para Francisca, las declaraciones que ha dado la cantante empeoran la situación: “ Es la historia de nunca acabar , entonces, yo no sé de parte de quién va a venir la cordura y hallará la manera de resolver esto en privado”.

Francisca comentó que no fue correcto exponer a su hija en televisión, dado que la conversación pública no solucionará el problema entre ellas.

También se sorprendió de lo bien que habló del ex novio de su hija, Christian Estrada y lo mucho que recalcó el apoyo económico que le dio a Frida Sofía y no de lo sentimental.

Raúl Brindis coincidió con la presentadora enlazada a Sin Rollo, desde San Antonio, Texas, en que las declaraciones la separaron aún más de su hija al hablar únicamente de cuestiones materiales y de no darle “una pizca de veracidad” a Frida Sofía respecto al asunto con su padre, de 78 años.

Tras las últimas declaraciones de la familia Guzmán-Pinal, la Comunidad TLP “Borderline” México lanzó un comunicado en el que aclara que la mitomanía no es un síntoma del padecimiento que presuntamente presenta la cantante, como lo ha mencionado Alejandra Guzmán y su familia.

El pasado lunes 19 de abril, no solo salió a la luz la postura de Alejandra Guzmán sobre la situación entre su padre y su hija, sino también aspectos relacionados con el padre de Frida Sofía, Pablo Moctezuma , a quien le atribuyó haberla golpeado cuando eran pareja.

El empresario mexicano no se quedó callado ante las acusaciones que hizo la cantante y también destapó algunas circunstancias que vivió Frida Sofía cuando era niña con su madre en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Por su parte, Johnny Lozada destacó que Pablo Moctezuma está defendiendo a su hija “porque su madre no la defiende... El hombre tiene derecho a decir y a cuidar a su hija”.

Ana María Canseco reconoció que el ex de Alejandra Guzmán se defendiera, sin embargo, no estuvo de acuerdo en que sacará a la luz la supuesta confesión de abuso de Alejandra Guzmán: “Yo creo que, como víctima, cada quien, hay que dejar los tiempos y si es una verdad o un secreto que a él no le correspondía haber contado”.