Luis Enrique Guzmán habla del estado de ánimo de Alejandra a meses de los señalamientos de Frida Sofía a su padre

El único hijo varón de Silvia Pinal atendió a los medios de comunicación en su nuevo restaurante, Apollo’s Pizza, y durante la charla ante las cámaras y decenas de micrófonos aseguró que hasta la fecha no hay una denuncia de Frida Sofía en contra de su padre Enrique Guzmán .

Luis Enrique Guzmán es otro de los integrantes de la familia Pinal Guzmán que han conversado ante las cámaras sobre esta situación a la que se enfrenta su sobrina y su padre, y en esta ocasión no fue la excepción: “ Estamos seguros de que la verdad saldrá y la justicia nos revindicará a todos ”.

Luis Enrique se mostró tranquilo y agregó que su familia está llena de fortaleza. “ La resistencia y la integridad de mi familia ha sobrepasado cosas hasta más difíciles y esto no nos separa, en todo caso nos une más, a los que estamos unidos”, agregó.

La ‘diva del cine mexicano’ Silvia Pinal , también estuvo en la pizzería de su hijo degustando algunos platillos y se dio tiempo para atender a los medios de comunicación, sin embargo, con ella no se tocó el tema legal y familiar sobre lo sucedido con su nieta Frida Sofía y su exesposo Enrique Guzmán.

Luis Enrique, su tío, también opinó al respecto y se solidarizó con la joven influencer: “ Yo apoyo 100% a Michelle y creo que se le debe de tener respeto a la gente que se le hace serie, no nada más al protagonista, sino a también a la gente que está a su alrededor o a los familiares”.

“ La serie de mi mamá es mucho más fiel a la realidad creo que me gustó un poco más. También sensacionalizaron mucho lo de la violencia y esas cosas que no fue así tan grave, que no fue como lo pintan y lo siguen pintando”, concluyó.