Gina Haspel se convierte en la primera mujer en dirigir la CIA, pese al rol que tuvo en las torturas y excesos en la lucha antiterrorista

El Senado confirmó este jueves a la elegida por Donald Trump, Gina Haspel, como directora de la CIA, pese a las dudas que había levantado su pasado por el rol que tuvo en las torturas y excesos en la lucha antiterrorista durante la época de George Bush. Con la aprobación, se convirtió en la primera mujer en dirigir esta agencia.

La ya directora de la CIA inició su carrera hace 33 años como un agente encubierto. En las últimas semanas se lanzó una campaña en la que se informó sobre sus pasadas misiones para así tratar de lanzar su imagen y ganar un mayor apoyo entre los senadores ya que la mayoría que los republicanos tienen es exigua (51-49).



publicidad

Especialista en Rusia y con 61 años, se hace cargo de una de las agencias de inteligencia del país en momentos en que las relaciones con Irán o Corea del Norte pasan por momentos delicados.

Fuerte interrogatorio

Haspel tuvo que enfrentar la pasada semana un duro interrogatorio en el Comité de Inteligencia de la Cámara Alta, donde fue cuestionada sobre la moralidad del uso de torturas para obtener información. Al final, consiguió la aprobación de este comité por 10 votos a favor y 5 en contra.

Ante la preocupación que ha levantado su pasado, la entonces candidata prometió que no iba a permitir el empleo de esos métodos bajo su dirección en la agencia.

"Mi límite moral es alto. No podría permitir que la CIA retome actividades que yo considere inmoral, aún cuando sean legales. Absolutamente no lo permitiré", reafirmó. Dijo además que "no dejaré que se retome" el programa de interrogatorios con torturas para detenidos.

"No creo que la tortura funcione", respondió después a la incisiva senadora demócrata Kamala Harris, aunque admitió que con ella obtuvieron "información valiosa" tras los interrogatorios a miembros de la red terrorista al-Qaeda.

Haspel ha sido cuestionada por su rol en la aplicación de tácticas de interrogatorio usadas por la agencia tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y que han sido considerados como una forma de tortura; también ha sido señalada por destruir los video de la agencia sobre esos interrogatorios mientras dirigía las operaciones en una "sede oculta" de la CIA en Tailandia en 2002.



Algunas de esas técnicas son, por ejemplo, la conocida como 'waterboarding' en la que la persona es acostada e inmovilizada en una tabla que está ligeramente inclinada de forma que la persona queda boca abajo. Una vez en esa posición le lanzan agua en la cara, que entra por la nariz y la boca, y y causa ahogamiento.





Estas prácticas fueron ilegalizadas por la administración de Barack Obama en 2009. Y el Congreso aprobó en 2015 una ley que las prohibía.

Que esta mujer quede al frente de la CIA es especialmente preocupante, pues el propio presidente Donald Trump ha dicho en varias ocasiones que estaría a favor de torturar a los sospechosos de terrorismo. " Si me preguntan, sí funciona. Absolutamente siento que funciona", dijo en su primera entrevista como presidente al canal de noticias ABN News.

Cuando se conoció la nominación de Haspel se reactivaron denuncias en su contra de parte del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR). Fiscales federales alemanes comenzaron a revisar las solicitudes de arresto contra ella en 2017. Eso implica que de pisar Alemania podría ser arrestada.