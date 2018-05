El Comité de Inteligencia del Senado interroga este miércoles a la controvertida Gina Haspel, quien fue nominada por el presidente Trump para ocupar la dirección de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Entre algunas de sus respuestas, Haspel aseguraba que no retomará los métodos de torturas durante los interrogatorios que tanta polémica han generado tras conocerse su nominación.

El senador republicano Richard Burr, presidente de este comité, dio inicio a la sesión pasadas las 9:30 am. "Esta audiencia no es sobre los programas aplicados, es sobre la mujer que tenemos sentada en frente", dijo en sus palabras de arranque, al destacar a Haspel como la "más calificada para ocupar el puesto". Precisó que las decenas de preguntas que se escucharían estarían centradas en cómo liderará la agencia.

El demócrata Mark Warner, vicepresidente del comité, ratificó la experiencia en la CIA que tiene Haspel para ocupar el cargo. Aseguró que el programa de interrogatorios en el que se le vincula era un "error" y no debe ser aplicado nuevamente. De igual forma dijo que quería saber cómo veía ella su relación con el presidente y cómo reaccionaría si Trump le dijera que algo es mala idea o le pidiera algo moralmente cuestionable. Además aseguró que esperaría que Haspel mantuviera "su compromiso" para continuar con la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones.

"Mi límite moral es alto. No podría permitir que la CIA retome actividades que yo considere inmoral, aún cuando sean legales. Absolutamente no lo permitiré", reafirmó. Dijo además que "no dejaré que se retome" el programa de interrogatorios con torturas para detenidos.