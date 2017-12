Estudiantes de California State University aprenden de producción audiovisual junto a Univision

"Aprender sobre producción y edición me ha sido extremadamente útil en mi carrera e intereses personales", dijo a Univision Noticias Ariel Cortez, uno de los 20 estudiantes que participaron en una clase de publicidad audiovisual (broadcast advertising) en California State University, Fullerton (CSUF), desarrollada en cooperación con Univision Contigo.

La clase fue dirigida por Carolyn Coal, profesora de publicidad de la Facultad de Comunicaciones de CSUF, quien orientó a los estudiantes en prácticas de producción, contenido para audiencias multiculturales, entre otros temas. El proyecto final fue la realización de un video de servicio público.



En ese proyecto se le pidió a los estudiantes que crearan piezas innovadoras donde se les brindara consejos sencillos a personas que vivan con diabetes y a sus familiares sobre cómo controlar la enfermedad, llevar un estilo de vida saludable, prevenir enfermedades crónicas y mantener un peso saludable, comer sano y llevar un estilo de vida activo. "Queremos proporcionar consejos e ideas simples, fáciles de implementar en el hogar para que las familias puedan realizar pequeños cambios en sus estilos de vida y comenzar a llevar una vida más saludable. Puede ser tan simple como beber agua, consumir frutas y vegetales, o dar más pasos todos los días visitando un parque vecinal o un centro de recreación", se lee en el resumen creativo.



Como resultado de la clase se produjeron cinco piezas de anuncio de servicio público con distintos enfoques y características:



Este tema es importante, entre otras cosas, por la propensión a la diabetes y a la obesidad de los hispanos en Estados Unidos. Por ejemplo, según un estudio de Mintel Reports publicado en 2015, entre los adultos estadounidenses de 18 años, el 39% de los hispanos en comparación con el 33.3% de los no hispanos tienen sobrepeso, el 31.7% de los hispanos en comparación con el 28.3% de los no hispanos son obesos.

Además, de 2011 a 2014, la prevalencia de obesidad entre los jóvenes de 2 a 19 años fue de 8,6% entre los niños no hispanos, 14,7% entre los niños blancos no hispanos, 19,5% entre los niños negros no hispanos y 21,9% entre los niños hispanos.

Como resultado de la clase se produjeron cinco piezas de anuncio de servicio público con distintos enfoques y características: niños mostrando números de cartón hechos a mano, que representan las estadísticas decepcionantes que rodean la obesidad infantil entre los niños hispanos; un niño que jugaba a ser un sargento en un esfuerzo por poner a su mamá y papá en forma; una mamá que al darse cuenta de que su hija imitará sus buenos y malos hábitos decide hacer un cambio saludable en su dieta; y una mamá que compraba comida saludable para ayudar a su hijo a mantenerse en forma y cumplir su sueño de convertirse en un famoso luchador.



En el video del equipo de Cortez y sus compañeros Leslie Gomez y Alex Tam, una madre y su hijo explican cómo cocinar versiones más saludables de sus platos favoritos, como el burrito. En el proceso, Cortez dice que aprendió la importancia de cronometrar el guión y verificar el conteo de palabras antes de filmarlo. "Pasar por alto pequeños detalles como ese tiene un gran impacto", dijo el joven.

También comentó que es preferible no intentar que el proyecto final se sienta como una pieza publicitaria clásica, ya que mejor es concentrarse en "contar una historia interesante que la gente realmente quiera ver".



Univision busca formar una nueva generación multicultural de creadores de contenido

Gomez destacó que siempre le ha interesado el potencial que tiene la industria de los medios y el entretenimiento, que, entre otras cosas, le permite "amplificar las voces de aquellos que están increíblemente subrepresentados en el panorama de los medios".

Esta clase de CSUF forma parte de un proyecto más grande que busca formar a una nueva generación multicultural de creadores de contenido. Para ello, estudiantes de un origen diverso y pertenecientes a la generación 'millennial' crearán materiales bajo la tutela de académicos y profesionales de la industria, abordando la falta de diversidad en los medios.

Durante el semestre que está actualmente en desarrollo, la universidad está brindando otros dos cursos bajo la tutela de otros profesores, en alianza con Univision Contigo.



