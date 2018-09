Esto muchas veces ocurre no por simple apatía (aunque eso también sea un factor) sino también por falta de información correcta sobre el proceso de votación. Cada año, millones de votantes elegibles se quedan sin votar porque no están concientes de las fechas límites, porque les llega información de registro obsoleta u otros problemas con sus registros de votación. Hasta uno de cada cuatro votantes elegibles en el país no están registrados para votar o tienen un registro de votación obsoleto, según el Centro Pew. Esto es lo que los organizadores del Día Nacional de Registro de Votantes buscan cambiar.