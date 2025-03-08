La semana en video: pánico por más operativos de ICE y los efectos de la designación del inglés como idioma oficial

Video Revocación del parole humanitario a cubanos y venezolanos expondría a miles a ser deportados

El pánico generado por los operativos en contra de indocumentados por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) en varias partes del país atraparon la atención en la semana.

Estas y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

PUBLICIDAD

1. Hispano detenido por ICE cuando dejaba a sus hijos es acusado de pandillero

Un hombre fue arrestado por agentes de ICE cuando dejaba a sus hijos en una escuela de Chicago. Los oficiales lo identificaron como Francisco Andrade, de 37 años, a quien señala de pertenecer a una peligrosa pandilla y lo acusa de tráfico de drogas y daño a la propiedad.

Video Hispano detenido por ICE cuando dejaba a sus hijos en la escuela es acusado de pertenecer a peligrosa pandilla

2. Estos son los trámites que se pueden ver afectados con la designación del inglés como idioma oficial de EEUU

El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que designa el inglés como el idioma oficial de EEUU, algo que no obligaría a agencias gubernamentales y organizaciones que reciben fondos federales a ofrecer documentos y servicios en otros idiomas. Te explicamos qué trámites se pueden ver afectados con esta designación.

Video Estos son los trámites que se pueden ver afectados con la designación del inglés como idioma oficial de EEUU

3. ICE detiene a 20 trabajadores en una fábrica en Texas: esto se sabe

ICE y otras agencias detuvieron a 20 trabajadores en una fábrica en Spring, Texas. El operativo se realizó luego de que se identificaran presuntas irregularidades en una auditoría de la compañía. ICE afirmó que los empleados detenidos son indocumentados y que ahora se encuentran en un centro de procesamiento.

Video ICE detiene a 20 trabajadores durante un operativo en una fábrica en Texas: esto se sabe

4. La muerte del excongresista Lincoln Díaz-Balart

El excongresista de Florida Lincoln Díaz-Balart falleció a los 70 años, confirmó su hermano, el congresista republicano Mario Díaz-Balart, en un comunicado. El político cubano estadounidense dedicó su carrera al servicio público y fue una de las figuras representativas de la lucha por libertad de la isla.

PUBLICIDAD

5. Operativos de ICE causan pánico en comunidad hispana de Virginia: reportan más de 30 detenidos

Agentes de diferentes agencias llegaron hasta un vecindario en Virginia para realizar detenciones de inmigrantes indocumentados. Estos operativos incrementaron el miedo entre la comunidad y muchos han preferido permanecer escondidos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acompañó una de las redadas.

Video Operativos de ICE causan pánico en una comunidad hispana de Virginia: se reportan más de 30 detenidos

6. ICE reabrirá centro de detención en Nueva Jersey: el más grande de la costa este

ICE anunció la reapertura de Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, el cual será el primero que abrirá la administración de Donald Trump. El centro de detención es el más grande de la costa este y está cerca de un aeropuerto internacional, lo que permitirá “facilitar el procesamiento de las personas”, dijo Caleb¡¡¡¡¡¡ Vitello, director de ICE.