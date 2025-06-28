La semana en video: el influencer venezolano asesinado en vivo y el antes y después de los ataques a Irán

Video EEUU no logró destruir las instalaciones nucleares de Irán que atacó el fin de semana, según reporte

Los ataques de Israel sobre Irán y la posterior implicación en el conflicto de Estados Unidos es uno de los temas que más interés generó en la audiencia en la última semana.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias:

1. Periodista colombiana en Irán cuenta cómo vivieron los ataques de EEUU: "Pensamos que era un incendio"

Catalina Gómez Ángel, periodista colombiana radicada en Teherán, narró que tras el ataque de EEUU a instalaciones nucleares iraníes "se empezó a sentir olor a humo", por lo que muchos pensaron que se trataba de un incendio. Además, la reportera señaló que fue "una gran sorpresa", pues en los últimos días el gobierno iraní había bajado un poco las defensas esperando alcanzar alguna solución por la vía diplomática.

2. Las imágenes satelitales del antes y después de la bases nucleares iraníes atacadas por EEUU

Las fuerzas de EEUU atacaron los sitios de Isfahan, Natanz y Fordo en Irán como parte de una operación para destruir las instalaciones nucleares del país. Estas imágenes muestran el daño causado por las explosiones.

3. Violenta detención de un jardinero por agentes de inmigración

Los hijos de Narciso Barranco, quienes han servido a la Marina de EEUU, dicen que su padre es un hombre bueno y trabajador. Sin embargo, se asustó cuando los agentes se le acercaron e intentó huir. Su detención quedó grabada en este video.

4. "Dios me puso para protegerlo": hombre ayuda a un vendedor ambulante a evitar que ICE lo detenga

Un vendedor ambulante no se había percatado de que había agentes de ICE cerca de dónde vendía sus productos. Un desconocido se le acercó para advertirle y lo ayudó para que pudiera irse de inmediato a su casa para ponerse a salvo.

5. El veterano obligado a 'autodeportarse' tras 48 años en EEUU

Sae Joon Park, de 55 años, incluso fue condecorado con el Corazón Púrpura. Sin embargo, hace 15 años cometió un crimen por el que cumplió una condena, pero las autoridades consideraron que ello era suficiente motivo para pedir su deportación.

6. Influencer venezolano asesinado en vivo y sus atacantes quedaron grabados

Gabriel Sarmiento, un creador de contenido de Venezuela que hacía denuncias sobre bandas criminales como el Tren de Aragua y policías corruptos, fue asesinado mientras transmitía en vivo. Hombres armados lo atacaron a balazos en el lugar donde se escondía y sus últimos segundos con vida quedaron grabados.