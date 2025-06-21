La semana en video: La parada de tráfico que termina en arresto de una dreamer y ICE detiene a hombre mientras cargaba gasolina

Video EEUU “no va a tener reyes”: así se vivió la jornada de protestas ‘No Kings’ al sur de Florida

Las continuas detenciones de inmigrantes mientras están en sitios rutinarios siguen siendo de los temas que más interés tienen en nuestra audiencia, además de las multitudinarias protestas ‘No Kings’, “Sin reyes”, que el pasado fin de semana marcharon en contra del gobierno de Donald Trump.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. Una multitud en Los Ángeles se une a la manifestación ‘No Kings’

Miles de personas se concentraron el pasado fin de semana en varios puntos de Los Ángeles para participar en la jornada de protestas denominada ‘No Kings’, que rechaza las políticas migratorias del gobierno Trump. Así transcurrió la jornada.

Video Una multitud en Los Ángeles se une a la manifestación ‘No Kings’: “No es justo que Trump nos quiera sacar”

2. Un hombre desafió a policías en la protesta ‘No Kings’ mientras le apuntaban con armas

En medio de dichas protestas en Los Ángeles, quedó grabado en video cómo un manifestante de la tercera edad se detuvo frente a los oficiales que dispersaban a la multitud para reclamarles, mientras estos le apuntaban con sus armas advirtiéndole que no podía acercarse más.

Video El momento en que un anciano desafía a policías durante protesta ‘No Kings’: le apuntaban con varias armas

3. Los Dodgers aseguran que negaron la entrada de ICE a estacionamientos de su estadio en Los Ángeles

El equipo de béisbol anunció que los agentes de ICE pidieron acceso a los estacionamientos de su estadio, pero la organización no les dio autorización. La agencia migratoria, sin embargo, negó después haber estado en el lugar.

Video Los Dodgers dicen que negaron la entrada a ICE a estacionamientos de su estadio

4. El momento en que jornaleros corren para escapar de ICE tras ser sorprendidos en una parada de autobús

En Pasadena, California, agentes de ICE sorprendieron a jornaleros en una parada de autobús, provocando escenas de pánico y varias detenciones. Después de que los operativos migratorios se extendieran a restaurantes, tiendas y calles en general, crecen las protestas de vecinos que exigen la salida de ICE de sus vecindarios.

Video El momento en que jornaleros corren para escapar de ICE: fueron sorprendidos en una parada de autobús

5. La parada de tráfico que terminó en la detención de una dreamer por ICE

El caso de una joven fue detenida por ICE en una parada rutinaria en carretera en Colorado.

Video Así fue la parada de tráfico que terminó en la detención de una dreamer por ICE

6. ICE lo detuvo poniendo gasolina a su camioneta, y su esposa teme ahora que vayan por ella

Univision Noticias entrevistó en exclusiva a la esposa de Felipe Piña, un mexicano indocumentado que fue detenido por agentes de ICE en una gasolinera de Los Ángeles. Todo quedó captado por cámaras de seguridad.