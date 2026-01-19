Videojuegos

¿Se va a retrasar de nuevo Grand Theft Auo 6? Reportan explosión en oficina del desarrollador de videojuegos Rockstar North

Luego del incidente en oficinas del desarrollador de videojuegos, Rockstar North, surgen dudas si podría haber un nuevo retraso de Grand Theft Auto VI

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Un representante de Illinois quiere prohibir la venta del videojuego ‘Grand Theft Auto’

Luego de que bomberos acudieron a las oficinas en Edimburgo de Rockstar North, desarrollador de Grand Theft Auto VI (GTA 6), y que aseguraron que se habían producido “daños estructurales” tras la explosión de una caldera, surge la pregunta de si habrá un nuevo retraso en el lanzamiento del esperado juego

A decir de medios de comunicación locales, este lunes 19 de enero, siete vehículos se movilizaron hacia el edificio principal de Rockstar North en Edimburgo, Escocia, a las 5:02 a. m. hora local (justo después de medianoche en la costa este), tras una “explosión en la sala de calderas”.

PUBLICIDAD

Los equipos permanecieron en el lugar durante más de cuatro horas, según informó el periódico escocés The Herald.

¿Qué pasó en oficinas de desarrollador de Grand Theft Auto VI?

Más sobre Videojuegos

Una copia de Mario Bros se vende en $1.5 millones y lo convierte en el videojuego más caro de la historia
2 mins

Una copia de Mario Bros se vende en $1.5 millones y lo convierte en el videojuego más caro de la historia

Trending
Joven de 16 años gana 3 millones de dólares en competencia mundial de videojuegos
2 mins

Joven de 16 años gana 3 millones de dólares en competencia mundial de videojuegos

Trending
Los grandes clásicos de los videojuegos ahora vienen en una sola consola 'retro'
3 mins

Los grandes clásicos de los videojuegos ahora vienen en una sola consola 'retro'

Trending
La nueva consola de Nintendo parece un perro: todo lo que necesitas saber sobre ella
2 mins

La nueva consola de Nintendo parece un perro: todo lo que necesitas saber sobre ella

Trending
¿Lo mejor de la clausura de Río 2016? Mario Bros (y las ganas que nos dejó de que llegue Tokio 2020)
4 mins

¿Lo mejor de la clausura de Río 2016? Mario Bros (y las ganas que nos dejó de que llegue Tokio 2020)

Trending
Consejos para triunfar en Pokémon Go
1:26

Consejos para triunfar en Pokémon Go

Trending
¿Qué es Pokémon Go? Te lo decimos...
6 fotos

¿Qué es Pokémon Go? Te lo decimos...

Trending
¿Qué hay que aprender de un libro de cocina inspirado en un videojuego? Pregúntaselo a Warcraft
2 mins

¿Qué hay que aprender de un libro de cocina inspirado en un videojuego? Pregúntaselo a Warcraft

Trending
Películas de gamers: lo que debes saber antes de ver Warcraft
4 mins

Películas de gamers: lo que debes saber antes de ver Warcraft

Trending
Warcraft: ¿qué tanto se parecen los actores a sus respectivos personajes?
10 fotos

Warcraft: ¿qué tanto se parecen los actores a sus respectivos personajes?

Trending

“Nos alertaron para acudir a un incidente en Holyrood Road, Edimburgo”, dijo un portavoz del Servicio de Bomberos y Rescate de Escocia. “El Control de Operaciones movilizó tres equipos de bomberos y recursos especializados al lugar, donde los bomberos trabajaron para asegurar los daños estructurales en un edificio comercial”.

No se registraron víctimas y los equipos abandonaron el lugar a las 9:21 de la mañana (hora local).

La oficina de Rockstar Games en Edimburgo ha sido mucho tiempo el centro de operaciones de la empresa, ya que el desarrollo de todos los juegos importantes de Grand Theft Auto y Red Dead Redemption se ha llevado a cabo en esas instalaciones.

Rockstar Games ha comunicado a IGN que su estudio ha abierto hoy tras el incidente atendido por los servicios de emergencia en la madrugada de hoy.

¿Grand Theft Auto 6 se podría retrasar debido al incidente en las oficinas de Rockstar Games?

Ante esta situación, se despertaron las alertas entre fans de los videojuegos debido a un posible retraso de Grand Theft Auto 6 debido al incidente.

Luego del incidente, el medio especializado en videojuegos reportó que un portavoz de Rockstar Games confirmó lo ocurrido pero que las operaciones en el edificio continuaron con normalidad pues el “estudio permanece abierto y operativo”.

PUBLICIDAD

Los primeros informes del personal de los servicios de emergencia mencionaron “daños estructurales” en el edificio, aunque el comunicado de Rockstar no dio detalles al respecto.

Hasta el momento no ha mencionado si el incidente afectará al lanzamiento de GTA 6, que ya se ha retrasado dos veces. El esperado juego de Rockstar tiene previsto su lanzamiento el 19 de noviembre de 2026.

Mira también:

Relacionados:
VideojuegosAccidentesMundo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX