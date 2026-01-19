Videojuegos ¿Se va a retrasar de nuevo Grand Theft Auo 6? Reportan explosión en oficina del desarrollador de videojuegos Rockstar North Luego del incidente en oficinas del desarrollador de videojuegos, Rockstar North, surgen dudas si podría haber un nuevo retraso de Grand Theft Auto VI

Luego de que bomberos acudieron a las oficinas en Edimburgo de Rockstar North, desarrollador de Grand Theft Auto VI (GTA 6), y que aseguraron que se habían producido “daños estructurales” tras la explosión de una caldera, surge la pregunta de si habrá un nuevo retraso en el lanzamiento del esperado juego

A decir de medios de comunicación locales, este lunes 19 de enero, siete vehículos se movilizaron hacia el edificio principal de Rockstar North en Edimburgo, Escocia, a las 5:02 a. m. hora local (justo después de medianoche en la costa este), tras una “explosión en la sala de calderas”.

Los equipos permanecieron en el lugar durante más de cuatro horas, según informó el periódico escocés The Herald.

¿Qué pasó en oficinas de desarrollador de Grand Theft Auto VI?

“Nos alertaron para acudir a un incidente en Holyrood Road, Edimburgo”, dijo un portavoz del Servicio de Bomberos y Rescate de Escocia. “El Control de Operaciones movilizó tres equipos de bomberos y recursos especializados al lugar, donde los bomberos trabajaron para asegurar los daños estructurales en un edificio comercial”.

No se registraron víctimas y los equipos abandonaron el lugar a las 9:21 de la mañana (hora local).

La oficina de Rockstar Games en Edimburgo ha sido mucho tiempo el centro de operaciones de la empresa, ya que el desarrollo de todos los juegos importantes de Grand Theft Auto y Red Dead Redemption se ha llevado a cabo en esas instalaciones.

Rockstar Games ha comunicado a IGN que su estudio ha abierto hoy tras el incidente atendido por los servicios de emergencia en la madrugada de hoy.

¿Grand Theft Auto 6 se podría retrasar debido al incidente en las oficinas de Rockstar Games?

Ante esta situación, se despertaron las alertas entre fans de los videojuegos debido a un posible retraso de Grand Theft Auto 6 debido al incidente.

Luego del incidente, el medio especializado en videojuegos reportó que un portavoz de Rockstar Games confirmó lo ocurrido pero que las operaciones en el edificio continuaron con normalidad pues el “estudio permanece abierto y operativo”.

Los primeros informes del personal de los servicios de emergencia mencionaron “daños estructurales” en el edificio, aunque el comunicado de Rockstar no dio detalles al respecto.

Hasta el momento no ha mencionado si el incidente afectará al lanzamiento de GTA 6, que ya se ha retrasado dos veces. El esperado juego de Rockstar tiene previsto su lanzamiento el 19 de noviembre de 2026.