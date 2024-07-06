Así será la colosal boda de Ambani, el hijo del hombre más rico de Asia (que hace cuatro meses comenzó el festejo)

Video Un multimillonario planea construir una réplica del Titanic, ¿te atreverías a navegar en él?

El hombre más rico de Asia, Mukesh Ambani, organizó en marzo una extravagante fiesta de tres días para su hijo, Anant Ambani, con 1,200 invitados y la presentación de la cantante Rihanna.

Y no, no era la boda. Era una fiesta prenupcial, es decir, solo una antesala del casamiento.

Al evento asistieron exlíderes mundiales, magnates y megaestrellas de Bollywood (como se llama al cine indio). La fiesta fue solo el comienzo de fastuosas celebraciones que duraron meses y que acapararon los titulares y desataron tendencias en redes sociales.

FILE - Anant Ambani, left, and Radhika Merchant pose for photographers during their pre-wedding ceremony in Mumbai, India, Friday, July 5, 2024. (AP Photo/Rajanish Kakade, File) Imagen Rajanish Kakade/AP



En mayo , la familia llevó a sus invitados a un crucero de Italia hasta Francia como parte de otro evento previo a la boda. Allí, se presentó el ultrafamoso DJ David Guetta, la cantante estadounidense Katy Perry, con su exitosa canción 'Firework', y Pitbull.

Tras todos estos eventos, finalmente llegará la boda. Pero, ¿Quién es Anant Ambani y quién es su novia, Radhika Merchant? ¿Y cuándo y dónde es la boda Ambani?

¿Quiénes son los Ambani?

Chairman of Reliance Industries Limited Mukesh Ambani, right, along with his wife Nita Ambani, greets underprivileged couples during a mass wedding organized by them as the part of pre-wedding celebrations of their youngest son, Anant Ambani in Navi Mumbai, India, Tuesday, July 2, 2024. (AP Photo/Rafiq Maqbool) Imagen Rafiq Maqbool/AP



El padre del novio es Mukesh Ambani, de 66 años, actualmente el noveno hombre más rico del mundo con un patrimonio neto de 116,000 millones de dólares, según Forbes. También es la persona más rica de Asia.

La familia Ambani posee, entre otros activos, un edificio de apartamentos privado de 27 pisos, llamado Antila, valorado en 1,000 millones de dólares en Mumbai, India. Tiene tres helipuertos, un garaje para 160 autos, un cine privado, piscina y un gimnasio.

FILE - Decorations are seen outside Antilla, the residence of Mukesh Ambani, during a pre-wedding ceremony of his son Anant Ambani and Radhika Merchant, in Mumbai, India, Wednesday, July 3, 2024. (AP Photo/Rafiq Maqbool, File) Imagen Rafiq Maqbool/AP

¿Qué es Reliance Industries, la megaempresa de los Ambani?

Su empresa Reliance Industries es un conglomerado masivo, que reporta más de 100,000 millones de dólares en ingresos anuales, con intereses que van desde los sectores de la petroquímica y el petróleo y gas hasta telecomunicaciones y la venta minorista.

Chairman of Reliance Industries Limited Mukesh Ambani, third from left, poses for a photograph with his family members and underprivileged couples during a mass wedding organized by him as the part of pre-wedding celebrations of his youngest son, Anant Ambani, in Navi Mumbai, India, Tuesday, July 2, 2024. (AP Photo/Rafiq Maqbool) Imagen Rafiq Maqbool/AP



Los críticos de Ambani dicen que su empresa ha florecido principalmente debido a las conexiones políticas durante los gobiernos del Congreso en los años 70 y 80 y posteriormente bajo el gobierno del primer ministro Narendra Modi después de 2014.

Dicen que el “capitalismo de compinches” en la India ha ayudado a ciertas corporaciones, como la de Ambani, a prosperar.

Ahora, el patriarca de la familia ha comenzado a pasar la antorcha a sus dos hijos y a su hija. El hijo mayor, Akash Ambani, es ahora presidente de Reliance Jio, su negocio de telecomunicaciones; su hija, Isha, supervisa el comercio minorista, mientras que Anant, (el novio de la extravagante boda) es el más joven de la familia y ha sido incorporado al nuevo negocio de la energía.

¿Quiénes son los novios Anant Ambani y Radhika Merchant

?

Nita Ambani, left, wife of Reliance Industries Chairman Mukesh Ambani along with his son Anant Ambani, right, and his fiancée Radhika Merchant, center, greets guests during pre-wedding ceremony at their residence Antilia in Mumbai, India, Wednesday, July 3, 2024.(AP Photo/Rafiq Maqbool) Imagen Rafiq Maqbool/AP



Anant tiene una licenciatura de la Universidad de Brown, según el sitio web de Reliance Industries, y supervisa la expansión de energía verde y renovable del conglomerado.

Ambani's youngest son Anant Ambani and Radhika Merchant pose for a picture during their pre-wedding ceremony in Mumbai, India, Friday, July 5, 2024. (AP Photo/Rajanish Kakade) Imagen Rajanish Kakade/AP



También dirige un centro de rescate de animales de 3,000 acres (casi 1,200 hectáreas) llamado Vantara en Jamnagar, en el estado de Gujarat, la ciudad natal de la familia, donde los invitados pasaron días celebrando en marzo la extravagante fiesta previa a la boda.

La novia, Radhika Merchant, de 29 años, es hija del magnate farmacéutico Viren Merchant y es la directora de marketing de su empresa, Encore Healthcare, según Vogue.

Ella le dijo a la revista que los dos se conocieron a través de amigos en común en 2017. "Ese primer encuentro simplemente provocó algo especial entre nosotros, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a salir", dijo.

¿Cuándo y dónde es la boda

Ambani - Merchant

?

Anant Ambani, son of Chairman of Reliance Industries Limited, Mukesh Ambani, centre, smiles as he shares a light moment, during his pre-wedding ceremony to Radhika Merchant, at his residence Antilia in Mumbai, India, Wednesday, July 3, 2024. (AP Photo/Rafiq Maqbool) Imagen Rafiq Maqbool/AP



La ceremonia principal de la boda está programada para el 12 de julio, seguida de una gran recepción el 14 de julio, según la agencia AP.

Se espera que las celebraciones se dividan entre el Centro de Convenciones Jio World de Ambani, en la ciudad de Mumbai, y su casa familiar.

¿Y qué se espera para la megaboda de Asia?

Según se informa, las fechas se eligieron en función de las cartas natales de la pareja, como es habitual en la costumbre hindú, y se consideraron auspiciosas.

También siguiendo la tradición, la boda estará precedida por días de eventos y rituales nupciales tradicionales.

El viernes, las redes sociales indias se llenaron de videos del sangeet de la pareja, una ceremonia en la que las familias de los novios realizan bailes para los invitados.

La familia también organizó una boda masiva para más de 50 parejas desfavorecidas (de bajos recursos) la semana pasada, como parte de las celebraciones previas a la boda.

Underprivileged couples take part in a mass wedding organised by Chairman of Reliance Industries Limited Mukesh Ambani as the part of pre- wedding celebrations of his youngest son, Anant Ambani in Navi Mumbai, India, Tuesday, July 2, 2024. (AP Photo/Rafiq Maqbool) Imagen Rafiq Maqbool/AP



El sangeet también incluyó actuaciones de estrellas de Bollywood como Alia Bhatt, Ranveer Singh y Salman Khan, así como Justin Bieber, quien voló a Mumbai para el evento, según los medios locales.

Las fiestas extravagantes son la especialidad de los Ambani y se espera que los eventos de la próxima semana atraigan a más celebridades, multimillonarios y líderes mundiales.

En marzo, para la fiesta previa a la boda, la lista de invitados incluía a Bill Gates, Mark Zuckerberg, exlíderes de Canadá y Qatar. Además de Rihanna, Akon y Diljit Dosanjh, un cantante punjabi que saltó a la fama internacional cuando actuó en Coachella, también subieron al escenario.

En 2018, cuando se casó su hija, Ambani fue noticia debido a las grandes celebraciones, con Beyoncé actuando en las festividades previas a la boda. En ese momento, los exsecretarios de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton y John Kerry estaban entre quienes se codearon con celebridades indias en la ciudad de Udaipur, oeste de India.

