La preboda millonaria de la que todos hablan: costó al menos 150 millones de dólares (fotos)

Video El posible motivo oculto detrás del show de Rihanna en la India

Antes de unir sus vidas definitivamente en matrimonio, Anant Ambani, hijo del hombre más rico de la India, y su novia Radhika Merchant, de 27 y 28 años respectivamente, celebraron una lujosa preboda que dejó boquiabierto al mundo entero y se hizo viral en redes sociales, haciéndoles preguntarse que si así estuvo el festejo previo, cómo estará la boda.

A pesar de que el enlace matrimonial se realizará el 12 de julio, marzo fue el mes elegido para festejar la preboda, según las tradiciones de las familias de los novios.

Así fue la preboda de Anant Ambani y Radhika Merchant

La celebración, en la que derrocharon lujo y excentricidad, se llevó a cabo en Jamnagar, India, y se extendió a lo largo de tres días, con más de mil 200 invitados.

La pareja abrió las puertas de una finca familiar en Gujarat, para recibir a sus invitados en un entorno natural único, lleno de flores, luces y la alegría que comparten.

Este entorno de Anant Ambani tiene más de 10 millones de árboles y una diversidad de vida salvaje, pues el empresario y filántropo está comprometido con la conservación de las especies.

Hubo ilusionistas, espectáculo de drones, varios cambios de ropa de los novios, mucha comida típica, miles de luces, fuegos artificiales y baile, todo rodeado por el romanticismo.

Algunos estiman que la fiesta tuvo un costo de alrededor de 150 millones de dólares.

Los invitados a la preboda de Anant Ambani y Radhika Merchant

Famosos invitados internacionales no pasaron desapercibidos, como: Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump, Robert Iger (Director Ejecutivo de The Walt Disney Company), Carl Bildt (exprimer ministrosueco) y algunas de las estrellas de Bollywood.

Rihanna estuvo a cargo del espectáculo

El momento cumbre de la fiesta fue cuando Rihanna subió a un gran escenario dispuesto para ella, entonando sus temas más emblemáticos en un concierto privado que se hizo viral en redes sociales.

En total entonó 19 canciones y en redes sociales circula el rumor de que la cantante cobró 50 millones de rupias por el show (600 mil dólares aproximadamente).

¿Qué opinaron los internautas del festejo?

El mundo entero se conmocionó por todos los lujos y extravagancia que derrocharon en la preboda de estos dos multimillonarios, desatando miles de especulaciones. Y, por supuesto, hubo quienes criticaron la opulencia y quienes celebraron el amor.

"¿Amor?", "Una novia que jamás sabrá lo que es agregarle agua al shampoo", "Todos se ven muy felices", "Sólo iría para ver a Sharuk Khan, uno de los mejores actores de Bollywood", "Y eso que es la preboda solamente", "Les doy dos años juntos", "Qué locura", "La élite en todo su esplendor", "Hermoso", opinaron algunos.