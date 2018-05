Necesitaba un trasplante de corazón pero su estatus migratorio impidió completar los requisitos y murió

Familiares de Eumer Ferrer dijeron que él estaba pidiendo asilo político pero aún no había tenido la entrevista con inmigración, lo que le impidió solicitar un seguro médico o ayuda gubernamental para que lo trasladaran al hospital donde podían trasplantarlo.

Un hombre de origen venezolano, residente de Cordova, Tennessee, murió este domingo cuando esperaba por un trasplante de corazón que no pudo recibir porque no contaba con un seguro médico debido a su estatus migratorio, según lo confirmaron sus familiares a Univision Noticias.

Eumer Ferrer, de 44 años, sufrió un ataque cardíaco el 22 de febrero y estuvo ocho días internado en un hospital. Le dieron de alta pero el 3 de abril, Ferrer sufrió un ataque cerebrovascular (ACV) ocasionado por un coágulo en el cerebro, según reseñó su familia en una página para recaudar fondos para el paciente. Ferrer fue diagnosticado con insuficiencia cardíaca congestiva en etapa IV y miocardiopatía severa.



El hispano, que se desempeñaba como obrero de construcciones, fue sometido a una delicada cirugía en el hospital Saint Francis de Memphis, que dejó su corazón funcionando a 10% de su capacidad. La única solución para Ferrer era un trasplante de corazón que podían hacerlo en un hospital cercano a donde él estaba internado.

La familia Ferrer llegó a EEUU en 2016 procedente de Venezuela y solicitaron asilo político. Pero cuando el hombre se enfermó, aún estaban a la espera de la entrevista con las autoridades para obtener o no el asilo.

Jennifer Rodríguez, esposa del paciente, dijo al portal Mundo Hispánico que esa situación los tenía en un limbo y que su marido sólo había empeorado. “Él solicitó asilo político, pero como no hemos tenido la entrevista, no tenemos un estatus migratorio definitivo, por lo tanto, no tenemos seguro médico”, declaró Rodríguez.

La esposa de Ferrer, quien se encuentra embarazada, grabó un video en el que pedía ayuda para agilizar la entrevista con autoridades de inmigración. "Estamos buscando que le hagan el trasplante, pero el hospital nos dice que sin seguro es imposible", dijo.

Raquiles Millán, sobrino del paciente indicó que trataron de hacer las diligencias para mover a su tío al Baptist East Memorial Hospital de Memphis donde podían hacerle el trasplante pero la piedra de tranca era su estatus migratorio.



"Él está esperando un asilo político pero aún no ha tenido la entrevista. Él no está en el sistema, por lo tanto, no puede solicitar ningún seguro o ayuda gubernamental. La mayoría de nuestras opciones e intentos han sido rechazados por ahora", explicó Millán.



Incluso horas antes de la muerte de Ferrer, sus familiares estuvieron enviando mensajes e implorando ayuda al senador de Tennessee, Bob Corker, así como al gobernador del estado, Bill Haslam, pero no hubo tiempo.