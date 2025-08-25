Las dudas que deja el insólito trasplante de un pulmón de cerdo a un humano con muerte cerebral

Video Nueva normativa en Estados Unidos permite trasplantes de órganos entre personas con VIH

Un grupo de científicos de la Universidad Médica de Guangzhou, en China, logró por primera vez en la historia trasplantar un pulmón de cerdo modificado genéticamente a un paciente humano con muerte cerebral.

En un estudio, publicado este lunes en la revista Nature Medicine, el equipo de investigadores detalla cómo realizaron modificaciones genéticas en un pulmón de cerdo para reducir las posibilidades de que el cuerpo del paciente humano lo rechazara.

PUBLICIDAD

El órgano fue trasplantado a un hombre de 39 años.

De acuerdo con el informe, el cuerpo del paciente no rechazó de inmediato el pulmón.

Sin embargo, un día después de la operación el órgano comenzó a llenarse parcialmente de líquido y mostró signos de inflamación.

Para el tercer día, los anticuerpos del sistema inmunitario ya atacaban el órgano, a pesar del uso de potentes fármacos inmunosupresores.

El tejido pulmonar logró mantenerse funcional durante nueve días, aunque fue deteriorándose progresivamente debido a la respuesta inmunitaria.

¿Un avance para los “xenotrasplantes”?

El experimento representa un paso importante en el campo de los xenotrasplantes, es decir, el trasplante de órganos entre especies.

Hasta ahora, otros estudios han demostrado la viabilidad de trasplantar riñones, corazones e hígados de cerdos modificados genéticamente a humanos.

Sin embargo, los pulmones presentan un reto mayor por su fragilidad, complejidad y exposición constante al aire exterior y a agentes infecciosos.

Aunque este procedimiento aún no está listo para su aplicación clínica, los investigadores señalan que puede ayudar a comprender mejor la respuesta del sistema inmunitario humano frente a órganos de otra especie.

Especialistas mantienen dudas sobre trasplantes de pulmón de cerdo modificado

La investigación ha generado reacciones encontradas en la comunidad científica.

“Es impresionante, pero no responde a la pregunta clave: ¿funciona ese pulmón?”, declaró al New York Times el doctor Richard N. Pierson, catedrático de cirugía en la Facultad de Medicina de Harvard.

Por su parte, Adam Griesemer, cirujano y miembro del equipo de xenotrasplantes de NYU Langone dijo a CNN que los científicos “han demostrado que se puede coser un pulmón de cerdo a un ser humano y ver qué ocurre después. Nadie querría un trasplante de pulmón que solo funcione nueve días”.

PUBLICIDAD

Griesemer añadió: “Aprenderemos algo de esto, pero no estoy totalmente convencido de que basándonos únicamente en lo observado aquí podamos abrir la puerta a ensayos más grandes”.

Mira también: