Esta es la cumbia del huachicol



“Lo hice como una broma, una chanza, porque los medios no hacían sino hablar de eso. Mi esposo me dijo un día que por qué no le hacía la cumbia del huachicol. Lo hice sin sospechar que esto iba a generar semejante interés. Me han venido a visitar tantos reporteros que hasta creé ‘La cumbia del reportero’ y escribí la canción ‘Yo también soy New York Times’”, le dijo con gracia Tamara Alcántara a Univision Noticias.