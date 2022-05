Esta latina iba celebrar su fiesta de Quinceañera, pero murió atropellada y la conductora se dio a la fuga

“Estoy en estado de shock, muchachos. No he podido hablar, no he podido salir de casa. Me levanté para ir a la iglesia hoy y honestamente, Dios está conmigo", expresó a los presentes. “Todavía no perdono al 100%”, dijo Campos, pero agregó: “La persona que lo hizo, siento que está sufriendo, que está peor. Les pido que oren por ella cuando oren por nuestra familia”, añadió.