Trump hace una fugaz visita a sobrevivientes de la masacre de Parkland y se centra en alabar a los rescatistas

El presidente Donald Trump viajó junto a la primera dama, Melania Trump, llegaron este viernes a Florida para dar sus condolencias y acompañar a los sobrevivientes del tiroteo masivo en una escuela en el que el pasado miércoles murieron 17 personas.

La pareja viajó desde Washington DC en el Air Force One e hizo una visita al Hospital Broward Health North, que no había sido previamente anunciada. Allí no dieron declaraciones a medios.

Funcionarios de la Casa Blanca indicaron a medios que el presidente fue al centro médico para agradecer al personal médico "por su ayuda para salvar vidas", tras la masacre que llevó a cabo el 14 de febrero en una escuela secundaria de Parkland, Nikolas Cruz, un adolescente de 19 años. El atacante es un exalumno de lasecundaria Marjory Stoneman Douglas y ahora enfrenta 17 cargos por asesinato premeditado.

La agencia AFP informó que Trump se reunió con sobrevivientes del tiroteo en el centro médico, además de agradecerle al personal que brindó los primeros auxilios por su "increíble" labor.

Los Trump luego asistieron a la oficina del alguacil del condado de Broward, al que pertenece la comunidad de Parkland, para saludar a las autoridades policiales por su "valentía" para enfrentar la tragedia.

Allí estuvieron con el senador por Florida, Marco Rubio, el gobernador del estado, Rick Scott, la fiscal general del estado, Pam Bondi. Con Trump, llegó el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly.



publicidad

Trump estrechó la mano de los oficiales y del alguacil de Broward, Scott Israel. Trump se refirió a una víctima que conoció en el hospital que dijo que recibió cuatro disparos, y destacó que los oficiales le salvaron la vida con la rápida asistencia.

"Muchas gracias a todos. Trabajo fantástico. Gracias. Hicieron un trabajo increíble y todo el mundo está hablando de eso", dijo el presidente a los oficiales. "Denles un aumento de salario", bromeó el presidente.

Hay quienes señalan que la visita de Trump no fue anunciada con antelación para evitar posibles protestas que le demandaran acción sobre las permisivas leyes sobre armas que permitieron que el adolescente comprara varias armas, incluido el rifle semiautomático AR-15 con el que llevó a cabo la masacre.



El reclamo a gritos de la madre de una víctima del tiroteo al presidente Trump Univision 0 Compartir



Esta semana, el pedido desesperado y a gritos de Lori Alhadeff, cuya hija de 14 años, Alyssa, fue asesinada el miécoles hizo un llamado acaparó la atención. "¡Necesitamos acción! ¡Señor presidente!", dijo entre llantos esta madre.

Este viernes, en la vigilia por las víctimas un cartel decía: "Los niños no necesitan armas. No más armas a menores de 21".

Trump hizo un discurso de condolencia el miércoles tras el tiroteo, pero no hizo mención alguna a las armas. Solo hizo referencia a la salud mental del atacante y en la necesidad de proporcionar una mejor atención para personas con problemas.



Control de armas: Lo que no dijo Donald Trump en mensaje a víctimas del tiroteo en escuela de Florida Univision 0 Compartir



Los republicanos en general indicaron que no era momento para hablar de control de armas, mientras que Rubio dijo que leyes de armas más restrictivas por sí solas no detendrían los ataques.

El de Parkland es el peor tiroteo masivo escolar de EEUU desde la ocurrida en la escuela primaria Sandy Hook, en Connecticut, hace seis años.

Un día duro

La llegada de Trump se produjo en un día difícil para las familias de las víctimas debido a que este viernes se supo que la tragedia tal vez podría haberse evitado, a juzgar por un comunicado del FBI en el que admitió que semanas atrás hubo una detallada denuncia sobre Cruz que no fue atendida y seguida debidamente.

El FBI dijo que recibió advertencia el 5 de enero de que Nikolas Cruz, podría estar planeando un tiroteo masivo.





"La persona que llamó proporcionó información sobre la posesión de armas de Cruz, el deseo de matar gente, el comportamiento errático y las publicaciones inquietantes en las redes sociales, así como sobre la posibilidad de que realice un tiroteo en la escuela", dijo el FBI en un comunicado.

La información de la persona que llamó "debería haber sido evaluada como una amenaza potencial a la vida" dijo el jefe del buró, Christopher Wray. En cambio, "no se realizó más investigación", añadió.

El gobernador de Florida, Rick Scott, pidió que el jefe del FBI quien asumió en agosto pasado y fue elegido por el propio presidente,renunciara, diciendo que la inacción fue "inaceptable".



Trump pasará el fin de semana largo en su resort Mar-a-Lago, en Palm Beach, debido a que el lunes es el Día del Presidente. Antes de la tragedia, el presidente tenía estipulado en su agenda viajar a Florida.