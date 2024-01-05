"Fue realmente aterrador": los testimonios de los sobrevivientes del tiroteo en la escuela de Iowa

Video El atacante era estudiante y llevaba varias armas: lo que se sabe del tiroteo en una escuela de Iowa

El tiroteo desatado el primer día de clase tras el receso por las fiestas de fin de año en una escuela secundaria de Perry, en Iowa, y que cobró la vida de un estudiante de sexto grado y dejó cinco heridos volvió a repetir escenas de pánico demasiado familiares para estudiantes de Estados Unidos.

"Simplemente corrí", contó Rachel Kares, estudiante de último curso que le dijo a ABC News que estaba ensayando con la banda de jazz en el auditorio cuando oyó varios disparos. "Todavía tenía mi saxofón puesto, también. No tuve tiempo de quitármelo".

Las detonaciones comenzaron a oírse a las 07:37 am, a poco más de 20 minutos de la hora de comienzo de las clases, según informó en rueda de prensa el sheriff del condado de Dallas, Adam Infante.

Un adolescente de 17 años fue el responsable de los disparos. Las autoridades dijeron que se quitó la vida de un disparo.

"Hubo seis víctimas, una de las cuales murió. Era un alumno", dijo Infante. Cuatro de los heridos son estudiantes y el quinto es un miembro de la administración del instituto.

"Afortunadamente, había muy pocos estudiantes y profesores en el centro" porque era temprano y las clases aún no habían comenzado, dijo el sheriff.

Presencial polician en una escuela en Perry, Iowa, donde se registró un tiroteo. Imagen Andrew Harnik/AP



Perry tiene unos 8,000 habitantes y está a 40 millas al noroeste de Des Moines, en el límite del área metropolitana de la capital del estado. La secundaria se sitúa en el extremo este de la localidad.

El país ha registrado ya tres tiroteos múltiples este año, según Gun Violence Archive, una organización no gubernamental que cuenta uno cada vez que hay cuatro o más personas heridas o muertas.

El año pasado terminó con un total de 656 tiroteos de este tipo.

Los testimonios de alumnos tras sobrevivir al tiroteo en Iowa

Una alumna, Ava Augustus, se escondió en un aula cuando escuchó tres disparos. Ella y otras personas bloquearon la puerta, preparándose para arrojar cosas en caso de ser necesario, ya que la ventana era demasiado pequeña para escapar de ahí.

Salió corriendo cuando escuchó que había sido abatido y que podían salir. "Y corrí y vi vidrios por todas partes, sangre en el suelo. Llegué a mi auto y estaban sacando del auditorio a una chica que había recibido un disparo en la pierna".

Cameron Ketelson, estudiante de 15 años, le dijo a The Washington Post que estaba todavía en el aparcamiento cuando oyó las detonaciones. No pensó. Simplemente cogió a su hermanastra menor, Chloe, y corrieron hasta el taller de sus padres al otro lado de la calle.

"Era un caos", aseveró el joven, que vio cómo en cuestión de minutos llegaban patrullas de policía y ambulancias. "Todo el mundo gritaba", dijo su hermanastra, Chloe Buck, de 14 años.

"Estamos en estado de shock", dijo la madre de Chloe, Jill Ketelson.

Entrada a la escuela secundaria de Perry. Imagen Scott Olson/Getty Images

Joseph, un alumno de octavo de 13 años, citado también en el Post, dijo que acababa de terminar un entrenamiento de baloncesto cuando oyó a una empleada que gritaba: "¡Corre! ¡Corre! ¡Corre!".

Aunque ya han hecho simulacros de tiroteos y saben que deben ir en una sola dirección, Joseph dijo que la realidad fue que todos huyeron despavoridos.

Lo que sabemos sobre las víctimas del tiroteo en Perry

Tres de las personas baleadas fueron trasladadas en ambulancia al Centro Médico Metodista de Iowa en la capital del estado, Des Moines, dijo un portavoz del sistema de salud.

Otras personas fueron llevadas a un segundo hospital en Des Moines, confirmó un vocero del Centro Médico MercyOne Des Moines. Uno de los heridos se encuentra en estado crítico.

Jody Kurth, cuyo hijastro fue herido de bala, declaró a la cadena local KCCI que fue "una auténtica pesadilla".

El adulto herido es el diector de la Perry High School, dijo Mitch Mortvedt, director adjunto de la División de Investigación Criminal de Iowa. El distrito escolar lo identifico como Dan Marburger.

Las autoridades no revelaron inicialmente los nombres de ninguna otra víctima.

Laura Espinoza, de 38 años, educadora de la Perry Elementary School, dijo al diario The New York Times que conocía a Marburger, a quien describió como afable, simpático y deseoso de conocer a sus alumnos.

"Creo que muchas veces se dice que el director es una figura de autoridad muy seria, y lo es, pero también es una persona a la que se le puede contar un chiste", dijo Espinoza.

El atacante iba armado con una escopeta y una pistola

Las autoridades identificaron al atacante como Dylan Butler, de 17 años.

Fue hallado "con una herida autoinfligida", refirió Mitch Mortvedt, subdirector de la División de Investigación Criminal de Iowa, expresión que suele utilizarse para indicar que alguien se ha suicidado.

El pistolero iba armado con una escopeta corredera de cartuchos y una pistola de pequeño calibre, según Mortvedt. También se localizó en la escuela un artefacto explosivo "rudimentario" que fue puesto a salvo.

El atacante hizo "una serie de publicaciones en las redes sociales en el momento del tiroteo y en torno a él", que las fuerzas del orden están investigando, dijo Mortvedt.

Con información de AFP y AP.