Lo que se sabe del inusual tiroteo en una iglesia de Texas perpetrado por una mujer

Video Feligreses narran los momentos de pánico que vivieron tras tiroteo en una iglesia en Houston

Las autoridades de Houston, Texas, revelaron este lunes la identidad de la mujer que abrió fuego en la megaiglesia de Texas que rige el pastor de celebridades Joel Osteen, en el que dos personas resultaron heridas de bala y la atacante fue abatida.

La atacante, armada con un fusil de asalto tipo AR-15, fue abatida por dos oficiales fuera de servicio que trabajaban en la iglesia de Osteen como seguridad. Un niño que entró con ella resultó herido y fue hospitalizado en estado crítico.

El incidente desató el pánico dentro de la inmensa iglesia dirigida por Osteen, un famoso predicador que recibe a casi 45,000 fieles semanalmente y transmite a más de 100 países desde uno de los templos más grandes de la nación con capacidad para 16,800 personas.

Esto es lo que se sabe del tiroteo.

Cómo sucedió la balacera

El sonido de disparos dentro de la enorme iglesia, que anteriormente fue el hogar de los Houston Rockets de la NBA, sorprendió a los fieles justo antes de las 2:00 pm del domingo, alrededor de la hora en que muchas personas se estaban preparando para luego ver el Super Bowl.

Una mujer acompañada de un niño ingresó al edificio y de inmediato abrió fuego.

En una de sus primeras comparecencias, el jefe de policía de Houston, Troy Finner, dijo que la atacante roció algún tipo de sustancia al entrar por el lado oeste del edificio, lo que llevó a la policía a realizar un barrido completo del templo.

La transmisión en vivo del servicio en YouTube capturó el sonido de las detonaciones provenientes de detrás de un altavoz frente a la cámara que daba anuncios en español.

Un oficial de policía de Houston y un agente de la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas, ambos fuera de servicio, confrontaron y abatieron a la mujer.

La atacante, que vestía un abrigo largo y portaba una mochila, les dijo que tenía una bomba cuando cayó malherida pero se hizo una búsqueda y no se hallaron explosivos.

La policía también desplegó un robot detector de bombas como precaución para inspeccionar el vehículo blanco que la mujer condujo hasta la iglesia.

¿Qué han revelado las primeras investigaciones?

Más tarde el lunes, identificaron a la agresora como Genesse Ivonne Moreno, de 36 años.

En conferencia de prensa, el comandante de la policía de Houston, Chris Hassig, detalló que el arma tenía una pegatina que decía "Palestina". Hassig describió a la atacante como un "lobo solitario" que no actuaba como parte de un grupo mayor.

El oficial dijo que la mujer tenía un historial de enfermedades mentales y que también fue puesta bajo detención de emergencia en 2016, pero no proporcionó detalles adicionales.

Finner, dijo que aún era demasiado pronto para identificar un motivo para el tiroteo, pero que estaban investigando una disputa que involucraba a la atacante y a la familia del exmarido de ella, y agregó que los investigadores también encontraron escritos antisemitas hechos por la mujer.

Las autoridades registraron la casa de la mujer, una vivienda en Conroe, a unas 40 millas al norte de Houston. La orden de allanamiento pedía la asistencia del FBI para extraer cualquier dato contenido en dispositivos electrónicos hallados en la casa.

El pánico se apoderó de los fieles

Testigos dijeron a los reporteros locales que se metieron dentro de armarios y se cubrieron detrás de columnas mientras los disparos resonaban detrás del escenario.

Alan Guity, cuya familia es de Honduras, ha sido miembro de la iglesia desde 1998. Dijo que escuchó disparos mientras descansaba dentro del santuario mientras su madre trabajaba como ujier.

"Boom, boom, boom, boom. Y grité, 'Mamá'", dijo.

Guity, de 35 años, dijo que corrió hacia su madre y ambos se lanzaron al suelo mientras los disparos continuaban. Guity dijo que él y su madre rezaron y permanecieron inmóviles durante unos cinco minutos hasta que alguien les dijo que era seguro salir del edificio. Mientras lo llevaban afuera, Guity pudo ver que la gente tenía miedo, lloraba y buscaba a sus seres queridos.

Guity dijo que él y su madre intentaron calmar a la gente rezando y cantando en español: “Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Muévete dentro de mí, Espíritu Santo”.

La policía evacuó negocios en un centro comercial concurrido de Houston tras una falsa alarma de un segundo atacante.

Las víctimas en la megaiglesia de Lakewood

El hijo de la atacante recibió un disparo en la cabeza y permanecía en estado crítico el lunes, según informó la policía. El niño fue descrito inicialmente el domingo como un niño de 5 años, debido a que no estaba clara la relación entre el menor y la mujer.

No estaba claro cómo el niño, que fue trasladado a un hospital infantil de Houston, fue alcanzado por los disparos.

Cuando se le preguntó si el niño fue herido por uno de los oficiales que respondieron al tiroteo, Finner dijo que no quería especular, pero agregó: "Esa mujer, esa sospechosa, puso a ese niño en peligro. Voy a poner la culpa en ella”.

Un hombre de 56 años que estaba asistiendo a los servicios también sufrió una herida de bala en la cadera, según funcionarios de bomberos de la ciudad.

Osteen, el telepredicador que conduce la megaiglesia Lakewood

El pastor Osteen dijo en una rueda de prensa que podría haber sido peor si el tiroteo hubiera ocurrido durante el servicio anterior y más grande del domingo por la mañana. Manifestó que no sabía por qué suceden estas cosas, pero que "Dios está en control".

Osteen, de 60 años, asumió el liderazgo de la Iglesia Lakewood después de que John Osteen, su padre y el pastor fundador de la iglesia, falleciera en 1999. La comunidad ha crecido drásticamente bajo la dirección de Joel Osteen y es en la tercera megaiglesia más grande de Estados Unidos, según el Instituto Hartford para la Investigación de la Religión.

Osteen es líder de lo que se conoce como el evangelio de la prosperidad, una creencia de que Dios quiere que sus seguidores sean ricos y saludables. Es autor de varios libros superventas, incluyendo Tu mejor vida ahora: 7 pasos para vivir a tu máximo potencial.

Sus servicios televisados llegan a unos 100 países y la renovación de la arena de su iglesia costó casi $100 millones. Si bien los seguidores de todas las religiones leen y ven a Osteen por sus palabras generales y alentadoras, él es controversial para otros cristianos que señalan su casi total silencio sobre temas como el pecado y la doctrina.

Con información de AP.

