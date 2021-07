Un oficial muerto y otros tres heridos en enfrentamiento armado en un pueblo de Texas

Los otros dos agentes, uno del condado de Lubbock y otro del condado de Hockley, se encontraban en estado crítico, según un comunicado de la Asociación de Jueces de Paz y Agentes de Texas, ( Justices of the Peace and Constables Association of Texas), citado por la agencia AP. Un oficial de policía de Levelland también resultó herido. Las identidades de los heridos no fueron reveladas de inmediato.