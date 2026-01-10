Control de Inmigración y Aduanas (ICE) Protestas contra ICE se expanden a al menos cinco estados tras tiroteos en Minneapolis y Portland Los líderes de Minnesota instan a los manifestantes a mantener la calma mientras las marchas contra la aplicación de las leyes de inmigración se extienden por todo el país. Las protestas del sábado se producen tras el fatal tiroteo de una mujer en Minneapolis por parte de un agente federal de inmigración y el tiroteo de dos manifestantes en Portland, Oregón.

Video Nuevo video muestra los momentos previos a la muerte de una mujer baleada por ICE en Minneapolis

Los líderes de Minnesota instaron a los manifestantes a mantener la calma el sábado, mientras personas de varios lugares del país se reunían para condenar el asesinato a tiros de una mujer por parte de un agente federal de inmigración en Minneapolis y el tiroteo contra dos manifestantes en Portland, Oregón.

El viernes por la noche, una protesta frente a un hotel de Minneapolis que atrajo a unas 1,000 personas se tornó violenta cuando los manifestantes lanzaron hielo, nieve y piedras a los agentes, según informó el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, durante una rueda de prensa el sábado. Un agente sufrió heridas leves tras ser golpeado con un trozo de hielo, dijo O'Hara. Veintinueve personas fueron citadas y puestas en libertad, añadió.

PUBLICIDAD

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, subrayó que, aunque la mayoría de las protestas han sido pacíficas, se detendrá a quienes causen daños a la propiedad o pongan en peligro a otras personas. Criticó a "los agitadores que intentan incitar a las grandes multitudes".

"Esto es lo que quiere Donald Trump", dijo Frey sobre el presidente, quien ha exigido medidas masivas de control de la inmigración en varias ciudades de Estados Unidos. "Quiere que mordamos el anzuelo".

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, se hizo eco de ese llamamiento a la paz en las manifestaciones.

"Trump envió a miles de agentes federales armados a nuestro estado y solo les tomó un día matar a alguien", publicó Walz en las redes sociales. "Ahora lo único que quiere es que el caos distraiga la atención de esa horrible acción. No le den lo que quiere".

Las manifestaciones en ciudades y pueblos de todo el país se producen mientras el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lleva a cabo en las Ciudades Gemelas lo que denomina su mayor operación de control de la inmigración hasta la fecha. La administración de Trump ha afirmado que ambos tiroteos fueron actos de defensa propia contra conductores que "utilizaron como armas" sus vehículos para atacar a los agentes.

Steven Eubanks, de 51 años, dijo que se sintió obligado a salir de su zona de confort y asistir a una protesta en Durham, Carolina del Norte, el sábado debido a lo que calificó como el "horrible" asesinato de Renee Good en Minneapolis.

"No podemos permitirlo", dijo Eubanks. "Tenemos que levantarnos".

PUBLICIDAD

Indivisible, una organización de movimiento social que se formó para resistir a la administración Trump, dijo que se habían programado cientos de protestas en Texas, Kansas, Nuevo México, Ohio, Florida y otros estados. Muchas de ellas se denominaron "ICE Out for Good" (ICE fuera para siempre), utilizando las siglas de la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas. Indivisible y sus secciones locales organizaron protestas en los 50 estados el año pasado.

Demostraciones pacíficas

En Minneapolis, una coalición de grupos defensores de los derechos de los migrantes convocó una manifestación en Powderhorn Park, un gran espacio verde situado a unos 800 metros del barrio residencial donde el miércoles fue asesinada Good, de 37 años. Afirmaron que la concentración y la marcha servirían para celebrar su vida y pedir "el fin del terror mortal en nuestras calles".

Las protestas celebradas en el barrio han sido en gran medida pacíficas, en contraste con la violencia que azotó Minneapolis tras el asesinato de George Floyd en 2020. Cerca del aeropuerto, el jueves y el viernes se produjeron algunos enfrentamientos entre pequeños grupos de manifestantes y los agentes que custodiaban el edificio federal utilizado como base para la represión en las Ciudades Gemelas.

O'Hara dijo que los agentes de policía de la ciudad han respondido a llamadas sobre coches abandonados porque sus conductores han sido detenidos por las autoridades de inmigración. En un caso, el coche se dejó aparcado y en otro se dejó un perro dentro del vehículo.

PUBLICIDAD

Dijo que las actividades de control de la inmigración se están llevando a cabo "en toda la ciudad" y que las personas que han llamado al 911 han alertado a las autoridades sobre la actividad del ICE, las detenciones y los vehículos abandonados.

Tres congresistas de Minnesota intentaron visitar las instalaciones del ICE en el edificio federal de Minneapolis el sábado por la mañana y, aunque inicialmente se les permitió entrar, unos 10 minutos después se les pidió que se marcharan.

Las representantes estadounidenses Ilhan Omar, Kelly Morrison y Angie Craig acusaron a los agentes del ICE de obstaculizar a los miembros del Congreso en el cumplimiento de su deber de supervisar las operaciones que se llevan a cabo allí.

"No les importa que estén violando la ley federal", dijo Craig después de que les impidieran la entrada.

El mes pasado, un juez federal bloqueó temporalmente la aplicación por parte de la administración Trump de las políticas que limitan las visitas del Congreso a las instalaciones de inmigración. La sentencia se deriva de una demanda presentada por 12 miembros del Congreso que demandaron en Washington DC para impugnar las políticas de visitas modificadas del ICE después de que se les negara la entrada a los centros de detención.

La administración Trump ha desplegado a miles de agentes federales en Minnesota en el marco de una nueva y amplia campaña de represión relacionada, en parte, con acusaciones de fraude que involucran a residentes somalíes. Más de 2,000 agentes participaron en la operación.

PUBLICIDAD

Algunos agentes se trasladaron allí tras retirarse abruptamente de Luisiana, donde formaban parte de otra operación que comenzó el mes pasado y que se esperaba que durara hasta febrero.

Vea también: