Portland Agentes de inmigración en Portland hieren de bala a dos personas Agentes federales de inmigración dispararon e hirieron a dos personas en Portland, Oregón, apenas un día después de que una mujer muriera tras ser disparada por un agente de ICE en Minneapolis.

Agentes federales de inmigración hirieron este jueves a balazos a dos personas en Portland, Oregón, según informaron las autoridades.

La oficina del FBI en Portland informó que estaba investigando un tiroteo "con agentes involucrados", ocurrido alrededor de las 2:15 p. m. (hora local), en el que "participaron agentes de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas (CBP, por sus siglas en inglés), en el que dos personas resultaron heridas".

El Departamento de Policía de Portland, por su parte, confirmó el incidente con agentes federales implicados, y subrayó que los policías locales no estaban involucrados.

"Los agentes (locales) acudieron al lugar y encontraron a un hombre y una mujer con lo que parecían heridas de bala. Los agentes les colocaron un torniquete y llamaron al personal médico de emergencia", indicó la policía local en un comunicado.

"Los pacientes fueron trasladados al hospital. Se desconoce su estado. Los agentes han determinado que las dos personas resultaron heridas en el tiroteo en el que participaron agentes federales", agregó.

La presidenta del Consejo Municipal de Portland, Elana Pirtle-Guiney, declaró durante una reunión del ayuntamiento que el tiroteo tuvo lugar en la zona este de la ciudad.

"Hasta donde sabemos, ambos individuos siguen con vida y esperamos recibir más información positiva a lo largo de la tarde", declaró.

Apenas 24 horas después de la muerte de una mujer en Minneapolis tras ser disparada por agente de ICE

Este tiroteo tuvo lugar un día después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparara y matara a balazos a una mujer en Minnesota.

"Aún estamos en las primeras etapas de este incidente", declaró el jefe del Departamento de Policía de Portland, Bob Day.

"Entendemos la intensa emoción y tensión que muchos sienten tras el tiroteo en Minneapolis, pero pido a la comunidad que mantenga la calma mientras trabajamos para obtener más información", agregó.

Apenas horas antes, el alcalde de Portland, Keith Wilson, compartió este jueves un comunicado en el que mostraba su apoyo a la ciudad de Minnesota tras el suceso.

"Advertí a los líderes de Seguridad Nacional que sus acciones constituían un desastre inminente. La terrible pérdida de una vida ayer es consecuencia directa de ignorar esa advertencia. No se equivoquen, esta muerte era totalmente evitable", dijo.

"Deploro la retórica insensible y repugnante que los funcionarios del gobierno utilizaron para defender lo indefendible y exigir una rápida rendición de cuentas", criticó.

El gobierno federal mantiene que ICE disparó en defensa propia en Minneapolis, porque la mujer supuestamente usó su camioneta como "un arma letal" e intentó atropellar a los agentes que le habían ordenado que bajara del vehículo.

Pero las autoridades locales y estatales rechazan rotundamente dicha versión y la calificaron de completamente falsa. Las protestas y enfrentamientos con las fuerzas del orden en Minneapolis y otras ciudades de Estados Unidos no han cesado desde el miércoles.

En videos grabados por testigos, se observa más bien cómo la mujer desvió la dirección de su auto para, aparentemente, esquivar y no dañar al agente que estaba frente a ella. No se llega a ver en las imágenes si llegó a impactar contra el agente, que según la Casa Blanca fue herido y dado de alta el mismo día.

"Los agentes de ICE y sus líderes de Seguridad Nacional deben ser investigados a fondo y responsabilizados por su violencia contra el pueblo estadounidense, en Minnesota, en Portland y en todo el país", concluyó el alcalde Wilson.