FBI da detalles del tiroteo en sede de ICE en Dallas: dice que el agresor planeó causar daño a agentes federales

Se conocen nuevos detalles del tiroteo en un centro de ICE en Dallas que dejó un inmigrante muerto

El hombre que presuntamente disparó la mañana de este miércoles contra un centro de procesamiento de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, Texas, quería causar daño a agentes federales, según las autoridades policiales y el FBI.

El ataque, catalogado como indiscriminado, provocó la muerte de un inmigrante detenido y heridas a otros dos. El sospechoso murió tras quitarse la vida, según las autoridades. No se ha informado oficialmente la identidad de las víctimas ni del agresor, que según fuentes policiales de la investigación sería un sujeto de 29 años llamado Joshua Jahn.

El presunto autor de los disparos "llevó a cabo un ataque selectivo, tipo emboscada, contra las fuerzas del orden", declaró Joseph Rothrock, agente a cargo de la oficina del FBI en Dallas, este jueves. Tenía "la intención específica de matar a agentes de ICE", disparando contra vehículos de ICE y efectuando múltiples disparos contra "las ventanas del edificio de oficinas donde numerosos empleados de ICE realizan su trabajo todos los días".

El presunto agresor parece haber actuado solo. Nancy Larson, fiscal federal en funciones del Distrito Norte de Texas, dijo que los investigadores encontraron una colección de notas en su residencia. Una de ellas decía: "Sí, fui yo solo". Otras notas criticaban duramente a los agentes de ICE e indicaban que esperaba no herir a ningún detenido.

También hallaron aparatos electrónicos y otras evidencias en la residencia en el área de Dallas.

El presunto atacante también dejó una nota en la que decía que esperaba que el ataque "causara verdadero terror a los agentes de ICE", dijo el director del FBI, Kash Patel, en un mensaje en redes sociales.

Ataque con "alto grado de planificación"

Añadió que el incidente tuvo "un alto grado de planificación previa al ataque".

El mismo director del FBI publicó el miércoles balas encontradas en la escena del crimen que tenían escrita la frase "ANTI-ICE".

Los investigadores no han descubierto si el presunto autor de los disparos pertenecía a algún grupo o entidad en particular, dijo Larson. Y aunque escribió en términos generales sobre el odio al gobierno federal, no mencionó ninguna agencia federal aparte de ICE, dijo Larson.

El presunto pistolero también había descargado un documento que contenía una lista de instalaciones de Seguridad Nacional, afirmó Patel.

Horas antes del tiroteo, el presunto agresor realizó múltiples búsquedas en internet de información balística y vídeos del asesinato del activista conservador Charlie Kirk en el campus de una Universidad de Utah este mes, según el director del FBI. El mes pasado, el hombre buscó aplicaciones que rastreaban la presencia de agentes de ICE, añadió.

El presunto pistolero utilizó un rifle de cerrojo, según un funcionario de las fuerzas de seguridad que no estaba autorizado a hablar públicamente del asunto y habló bajo condición de anonimato.

Las instalaciones de ICE se encuentran a lo largo de la interestatal 35 Este, justo al suroeste de Dallas Love Field, un gran aeropuerto que da servicio al área metropolitana de Dallas-Fort Worth, y a pocas manzanas de hoteles.

Qué se sabe del presunto agresor

Horas después del tiroteo, los agentes del FBI se reunieron en una casa de los suburbios de Fairview, a las afueras de Dallas, que los registros públicos relacionan con Jahn.

La casa se encuentra en una calle ciega, bordeada de árboles en un barrio salpicado de casas de ladrillo de una y dos plantas. La calle estaba bloqueada por un vehículo policial, y en el patio delantero se podían ver agentes con chaquetas del FBI.

Un portavoz de Collin College, en la cercana McKinney, dijo por correo electrónico que un tal Joshua Jahn estudió allí "en varias ocasiones" entre 2013 y 2018.

A finales de 2017, Jahn condujo a través del país para trabajar en un empleo de salario mínimo cosechando marihuana durante varios meses, dijo Ryan Sanderson, propietario de una granja legal de cannabis en el estado de Washington.

"Es un chico joven, a miles de kilómetros de casa, realmente no parecía tener ninguna dirección, viviendo en su automóvil a una edad tan temprana", dijo Sanderson a la AP.

Llamados para poner fin a la violencia política

Poco después del tiroteo y antes de que las autoridades dijeran que al menos una de las víctimas era un inmigrante detenido, el vicepresidente JD Vance publicó en X que "el ataque obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular el ICE, debe parar".

El senador republicano Ted Cruz, que representa a Texas, siguió en esa línea, pidiendo el fin de la violencia política.

La Red Católica de Inmigración Legal, un grupo de defensa, dijo que los tiroteos son "un recordatorio desgarrador de la violencia y el miedo que con demasiada frecuencia tocan las vidas de los migrantes y las comunidades donde viven".

