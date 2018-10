Pedirán pena de muerte para el sospechoso del tiroteo en la sinagoga de Pittsburgh

En una silla de ruedas, esposado y rodeado por funcionarios de los U.S. Marshalls, el presunto responsable de la masacre se presentó frente al juez Robert C. Mitchell en la corte de Pittsburgh, quien le leyó la imputación . Apenas horas atrás había sido dado de alta de un hospital local, donde lo atendieron por las heridas que le quedaron tras su enfrentamiento el sábado con la policía.

Dos de los miembros de una de las congregaciones que estaba en la sinagoga el sábado, cuando ocurrió el ataque, se sentaron en la fila delantera en la audiencia. Uno de ellos, Jon Pushinsky, dijo al diario The New York Times que el presunto atacante "no tenía la cara de villano que pensé que podría ver".