Parkland fue nombrada una de las ciudades más seguras de Estados Unidos dos días antes del tiroteo

Este lunes Parkland, Florida, fue nombrada por Neighborhood Scout la 15 ciudad más segura de Estados Unidos. Dos días después, el miércoles, un tirador de 19 años asesinaba en esta ciudad a 17 estudiantes de Marjorie Stoneman Douglas High School.

Esta base de datos online que mide los crímenes reportados en cada ciudad determinó que, con 19 crímenes al año, Parkland era un municipio seguro, en el que no solo los delitos violentos tienen una baja tasa, sino también los crímenes contra la propiedad. Es, además, la ciudad más segura de Florida según el Consejo Nacional de Seguridad (national Council for Home Safety and Security). Su localización cercana a los Everglades, el clima y la seguridad han contribuido a un crecimiento de población del 821% en 25 años y la han convertido en la octava ciudad más rica de Florida.



La ciudad del condado de Broward, en Florida, tiene 30,000 habitantes y según los datos recogidos antes de la masacre, era más segura que el 85% de las ciudades del país. Hoy, este municipio del sur de Florida organiza en sus instalaciones públicas terapia para víctimas y familiares del tiroteo masivo de este miércoles.

A pesar de que un tiroteo masivo en una escuela es una fatalidad puntual y no parece tener una relación directa con la criminalidad, la seguridad de la ciudad parecía para víctimas y vecinos una garantía de que un asalto con 17 muertos no podía ocurrir en su localidad.

Muchos estudiantes declaraban tras la masacre que su escuela era un lugar seguro en una ciudad segura. Hasta ayer.





