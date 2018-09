San Luis de las Flores, el poblado que quedó en el olvido a un año del terremoto en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace un año la chinampa o área de cultuvo de Guillermo Martínez ya no produce dalias, pensamientos, ruda, ni albahaca. Tampoco florecieron las Nochebuenas ni Cempaxúchitl en vísperas de Navidad y Día de Muertos. Tras el sismo de 7.1 que sacudió a México el pasado 19 de septiembre, sus cultivos quedaron bajo el agua.

Sin producción, sin ventas e incomunicados

“Ya tenemos un año sin trabajar, porque esta era nuestra forma de vida y no tenemos otro empleo que nos genere recursos. Las autoridades consideraron que la zona chinampera no había sido afectada por los sismos, pero mi caso es la prueba de que las parcelas se hundieron, los invernaderos están inclinados”, señaló.

Sin embargo, para ellos la inundación causada por el sismo fue solo el inicio de una serie de daños que, un año después no se han solucionado. Martínez relata que en septiembre las casas que quedaron muy dañadas fueron demolidas y los escombros trasladados a un terreno cercano a la zona productiva, pero el polvo generado dañó el ambiente de crecimiento de las plantas y no pudieron venderse al precio usual.

“Antes, para llegar al pueblo, los clientes hacían 20 minutos desde el centro de Xochimilco, ahora ese tiempo se alargó más del doble de tiempo. Cada miércoles llegaban mayoristas de toda la república con tráileres a llevarse muchas plantas, pero ahora no pueden pasar con la afectación de caminos y tuvieron que buscar otros mercados”, señaló Guillermo.

Pilar Castro, una de las productoras de flores que vende sus plantas en el mercado Acuexcomatl también coincide en que, después del sismo, los clientes ya no llegan hasta el pueblo.

“Nosotros acudimos al mercado todos los días a partir de las 5 de la mañana y nuestros pasillos están solos. Aunque tengamos producción de calidad no hay quien nos compre. Estamos viviendo una crisis”, señala Pilar Castro una de las vendedoras de flores en el mercado.

Recursos no llegaron a quienes lo necesitaban

Guillermo señala que en el pueblo se ve pobreza, pues la gente no tiene los recursos para volver a restablecerse económicamente tras la pérdida de cosechas, tampoco tienen dinero para reconstruir su vivienda y, además, los apoyos que les prometieron no sirven para atacar los problemas de fondo.

Ya en el mes de mayo, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) pidió a la Comisión de Reconstrucción una partida de 150 millones de pesos para reactivar la actividad productiva y comercial de las delegaciones Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac, afectadas. El dinero sería destinado a trabajos de desazolve de los canales y renivelación de chinampas, sin embargo, la titular de la dependencia, Evangelina Hernández, señaló que los recursos que se pidieron no les fueron otorgados.

Para José Genovevo Pérez, un hombre de 64 años que habita en San Luis y es conocido como el cronista del pueblo, la principal razón de que los recursos no llegaran a las personas adecuadas fue por intereses y favoritismos de los diferentes partidos políticos.

“Hemos sido el patito feo entre las autoridades de la Ciudad de México. Entre los propios partidos no hay una armonía, no hay una organización”.

Antonio Espinoza Martínez, quien también perdió los cultivos de sus chinampas, relató que, tras la inundación, funcionarios del gobierno repartieron una especie de indemnización a las personas que perdieron sus cosechas, pero el pago no se repartió equitativamente pues, asegura, hubo favoritismo para personas que son amigos de funcionarios de partidos políticos.

Además, al pueblo llegaron donaciones de la Fundación Carso, propiedad de Carlos Slim, uno de los hombres más ricos de México, para repartir viviendas provisionales de 27 metros cuadrados, pero se repartieron a gente que no lo necesitaba.



“Mi casa está de lado, pero nunca me quejé. Muchos beneficiarios no necesitaban en realidad las casas, ahora muchas están abandonadas o como bodegas. No se sabe cómo se repartieron. Hay vecinos que tienen dentro de su casa hasta tres casitas provisionales”, dijo Antonio.