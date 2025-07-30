Tsunami en el Pacífico | El terremoto en Rusia es uno de los diez más potentes de los que se tiene registro: esta es la lista

Video El momento en que un tsunami golpea la costa rusa tras el terremoto de 8.8

Uno de los terremotos más potentes jamás registrados sacudió el extremo oriental de Rusia a primera hora del miércoles y provocó olas de tsunami que llegaron a las costas de Japón y Estados Unidos.

El sismo, de magnitud 8.8, activó alertas en Hawaii, Norte y Centroamérica y en las islas del Pacífico hacia el sur, hasta Nueva Zelanda. Las autoridades advirtieron que el peligro de tsunami podría durar más de un día.

PUBLICIDAD

A continuación, un vistazo a algunos de los terremotos más potentes registrados anteriormente, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

1. Biobío, Chile

Un sismo de 9.5 remeció la región central de Chile en 1960. Conocido como el terremoto de Valdivia o el gran terremoto de Chile, el temblor más grande jamás registrado causó más de 1,600 muertes en el país y fuera de él, la mayoría debido al gran tsunami que se produjo a continuación. Miles de personas más resultaron heridas.

2. Alaska

En 1964, un movimiento telúrico de magnitud 9.2 sacudió el Prince William Sound de Alaska durante casi cinco minutos. Más de 130 personas perdieron la vida a causa del mayor terremoto registrado en Estados Unidos y del posterior tsunami.

Hubo enormes deslaves y olas gigantes que causaron graves inundaciones. Durante semanas se registraron miles de réplicas.

3. Sumatra, Indonesia

Un temblor de 9.1 y un tsunami arrasaron el sureste y el sur de Asia y el este de África en 2004. El balance oficial de muertos es de 230,000. Solo en Indonesia se registraron más de 167,000 muertes, ya que comunidades enteras quedaron devastadas.

4. Tohoku, Japón

Un terremoto de magnitud 9.1 golpeó la costa noreste de Japón en 2011, desencadenando un gigantesco tsunami que impactó contra la central nuclear de Fukushima. Anuló los sistemas de energía y refrigeración del recinto, y provocó fusiones en tres reactores.

PUBLICIDAD

Más de 18,000 personas murieron por el temblor y el tsunami, y algunos de los cuerpos nunca se recuperaron.

5. Kamchatka, Rusia

En 1952, un sismo de magnitud 9.0 causó daños significativos, pero no se reportaron decesos a pesar de un tsunami que golpeó Hawaii con olas de 30 pies de altura.

6. Biobío, Chile

En 2010, un enorme terremoto de magnitud 8.8 golpeó el centro de Chile, remeció la capital, Santiago, durante un minuto y medio y provocó un tsunami.

Más de 500 personas perecieron en el desastre.

7. Esmeraldas, Ecuador

En 1906, un sismo de magnitud 8.8 y el tsunami resultante mataron a unas 1,500 personas. Sus efectos se sintieron a lo largo de la costa de Centroamérica y hasta San Francisco y Japón.

8. Alaska

Un movimiento telúrico de magnitud 8.7 remeció las Islas Rat de Alaska en 1965, causando un tsunami de 35 pies de altura. Se registraron daños relativamente menores, incluyendo grietas en edificios y una pista de asfalto.

9. Tíbet

Al menos 780 personas murieron por un temblor de magnitud 8.6 en 1950. Decenas de aldeas quedaron destruidas, incluyendo al menos una que se deslizó hacia un río.

También hubo importantes deslaves de tierra que obstruyeron el río Subansiri en India. Cuando el agua finalmente se abrió paso, provocó una ola letal de siete metros 23 pies.

10. Sumatra, Indonesia