Terremoto de 6.0 deja más de 600 muertos y cuantiosos daños en Afganistán

Una masiva operación de rescate estaba en marcha este lunes en Afganistán luego de que un fuerte terremoto y múltiples réplicas arrasaron casas en la empobrecida nación, matando a más de 600 personas, dijo el Ministerio del Interior.

La cifra de muertos y lesionados ha ido subiendo a medida que han pasado las primeras horas después del sismo y que los equipos de búsqueda y rescate han empezado a llegar al área. En el último reporte de este lunes, un portavoz del Ministerio de Interior informó de al menos 622 muertos y más de 1,500 heridos.

En la provincia de Kunar "610 personas murieron y 1,300 resultaron heridas" por el temblor, ocurrido poco antes de la medianoche del domingo, indicó a la AFP el portavoz, Abdul Mateen Qani, y añadió que en la provincia de Nangarhar otras 12 fallecieron y 255 resultaron heridas.

Heridos reciben tratamiento en un hospital en Jalalabad este lunes. Imagen AIMAL ZAHIR/AFP via Getty Images



El sismo, que ocurrió tarde el domingo, afectó a una serie de localidades en la provincia de Kunar, cerca de la ciudad de Jalalabad, que pertenece a la vecina provincia de Nangarhar. El terremoto de magnitud 6.0 a las 11:47 pm (hora local) tuvo su epicentro a 16.8 millas al este-noreste de la ciudad de Jalalabad, a una profundidad de solo unas cinco millas, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Los terremotos más superficiales tienden a causar más daños.

Los distritos más afectados son los de Nur Gul, Soki, Watpur, Manogi y Chapadare.

"Las operaciones de rescate aún están en marcha allí y varias aldeas han sido completamente destruidas. Las cifras de mártires y heridos están cambiando. Equipos médicos de Kunar, Nangarhar y la capital Kabul han llegado al área", dijo Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud Pública.

Las autoridades talibanes y Naciones Unidas movilizaron las fuerzas de rescate a las zonas más afectadas.

“La ONU en Afganistán está profundamente consternada por el devastador terremoto que azotó la región oriental y cobró cientos de vidas”, declaró la organización en X, señalando que sus equipos estaban sobre el terreno “brindando ayuda de emergencia y apoyo vital”.

Una serie de réplicas se produjeron a lo largo de la noche, incluyendo un potente sismo superficial de magnitud 5.2 poco después de las 4:00 am locales.

Jalalabad es una ciudad comercial bulliciosa debido a su proximidad con el vecino Pakistán y a un importante cruce fronterizo entre los países. Aunque tiene una población de aproximadamente 300,000 personas según el municipio, se cree que su área metropolitana es mucho más grande. La mayoría de sus edificios son construcciones de poca altura, principalmente de concreto y ladrillo, y sus áreas periféricas incluyen viviendas construidas con ladrillos de barro y madera. Muchas son de construcción precaria.

Jalalabad también cuenta con una considerable agricultura y ganadería, incluyendo frutas cítricas y arroz, con el río Kabul que fluye a través de la ciudad.

Otros desastres en Afganistán

Devastado por cuatro décadas de guerra, Afganistán ya se enfrenta a un desastre humanitario. Con el regreso de los talibanes, la ayuda exterior al país se ha reducido drásticamente, socavando la capacidad de respuesta de la ya empobrecida nación ante desastres.

Afganistán sufre terremotos con frecuencia, especialmente en la cordillera del Hindu Kush, cerca de la unión de las placas tectónicas euroasiática e india.

En 2015, más de 380 personas murieron en Pakistán y Afganistán cuando un potente terremoto de magnitud 7.5 azotó ambos países, con la mayor parte de las muertes en Pakistán.

En ese desastre, 12 niñas afganas murieron aplastadas en una estampida mientras intentaban huir del edificio de su escuela, que se tambaleaba.

En junio de 2022, un terremoto de magnitud 5.9 azotó la empobrecida provincia fronteriza oriental de Paktika, causando la muerte de más de 1,000 personas y dejando a decenas de miles sin hogar.

Un terremoto de magnitud 6.3 golpeó Afganistán el 7 de octubre de 2023, seguido de fuertes réplicas. El gobierno talibán estimó que al menos 4,000 personas perecieron.

La ONU dio un número de muertos mucho menor, de aproximadamente 1,500. Fue el desastre natural más mortífero que ha golpeado Afganistán en la memoria reciente.

Con información de AFP y AP.

