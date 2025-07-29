Tsunami en el Pacífico: el impacto del potente terremoto de 8.8 frente a la costa de Rusia

Video El momento en que un tsunami golpea la costa rusa tras el terremoto de 8.8

Uno de los terremotos más potentes jamás registrados remeció el extremo oriental de Rusia en la madrugada de este miércoles y provocó olas de tsunami en Japón, Hawaii y en la costa oeste de Estados Unidos. arias personas resultaron heridas, pero ninguna de gravedad, y no se reportaron daños significativos por el momento.

Las autoridades advirtieron que el riesgo de tsunami causado por el terremoto de magnitud 8.8 podría durar horas, y se pidió a millones de personas en zonas que podrían verse afectadas que se alejasen de la costa o se refugiasen en terrenos elevados. Pero el peligro parecía estar disminuyendo ya en algunos lugares, y Hawaii, Japón y zonas de Rusia rebajaron la gravedad de sus avisos.

PUBLICIDAD

Los residentes huyeron tierra adentro mientras los puertos se inundaban en Kamchatka, cerca del epicentro, y olas blancas se estrellaron en la costa del norte de Japón. Los autos llenaron las carreteras y autopistas en la capital de Hawaii, Honolulu, con el tránsito paralizado incluso en áreas alejadas de la costa.

La gente acudió a los centros de evacuación en las zonas afectadas en Japón, con el recuerdo aún fresco del terremoto y tsunami de 2011 que causó fusiones en una planta nuclear. No se reportaron anomalías en las operaciones de las centrales nucleares del país este miércoles, aunque los trabajadores de Fukushima fueron evacuados.

Las autoridades rusas dijeron que varias personas resultaron heridas, pero todas estaban estables, aunque no ofrecieron muchos detalles. En Japón, al menos una persona resultó herida.

Se registró un tsunami con olas de 10 a 13 pies (de entre 3 y 4 metros ) en Kamchatka, de dos pies (60 cm) en la isla de Hokkaido, en el norte de Japón, y olas de menos de 1.4 pies (30 cm) por encima del nivel de la marea en las Islas Aleutianas de Alaska.

Gran parte de la costa oeste, que abarca los estados estadounidenses de California, Oregon, Washington y la provincia canadiense de Columbia Británica, seguía bajo aviso de tsunami.

En el extremo oriente de Rusia, el volcán Kliuchevskoi entró en erupción este miércoles horas después del terremoto, informó el Servicio Geofísico de Rusia.

"El Kliuchevskoi está en erupción en estos momentos", señaló el servicio en Telegram, donde publicó fotos de una llamarada naranja en la cima del volcán y añadió que "se observa lava al rojo vivo fluyendo por la ladera occidental".

PUBLICIDAD

Hawaii baja su alerta por tsunami

Hawai seguía bajo aviso de tsunami a primera hora del miércoles, pero las órdenes de evacuación en la Isla Grande y Oahu, la más poblada, habían sido levantadas.

Un aviso de tsunami significa que existe la posibilidad de corrientes fuertes y olas peligrosas, así como inundaciones en playas o puertos.

"Al regresar a casa, manténganse alejados de la playa y fuera del agua", dijo James Barros, administrador de la Agencia de Manejo de Emergencias estatal.

El impacto del tsunami podría durar horas o incluso más de un día, señaló Dave Snider, coordinador de alertas de tsunami del Centro Nacional de Alerta de Tsunami en Alaska.

"Un tsunami no es solo una ola", afirmó. "Es una serie de olas potentes durante un largo período de tiempo. Los tsunamis cruzan el océano a cientos de kilómetros (millas) por hora, tan rápido como un avión a reacción, en aguas profundas. Pero cuando se acercan a la costa, disminuyen la velocidad y comienzan a acumularse. Y ahí es donde el problema de la inundación se vuelve un poco más posible".

El gobernador de Hawaii, Josh Green, había dicho antes que se activaron helicópteros Black Hawk y que hay vehículos de alta mar listos para salir en caso de que las autoridades necesiten realizar rescates.

El Departamento de Manejo de Emergencias de Oregon dijo en Facebook que se esperaban pequeñas olas de tsunami a lo largo de la costa. Instó a la población a mantenerse alejada de las playas, puertos y marinas, y a quedarse en un lugar seguro lejos de la costa hasta que se levante el aviso.

PUBLICIDAD

"Este no es un tsunami importante, pero las corrientes peligrosas y las olas fuertes pueden representar un riesgo para quienes estén cerca del agua", apuntó el departamento.

Las previsiones contemplaban un tsunami de menos de 30 cms (menos de 1 pie) en partes de la isla de Vancouver, en la Columbia Británica, y se observaron olas de menos de 30 cms (hasta 1,4 pies) por encima del nivel de la marea en las Islas Aleutianas de Alaska.

Video Olas de tsunami alcanzan Hawaii tras terremoto en Rusia: autoridades piden refugiarse en zonas altas

Regiones rusas reportan daños limitados

El Instituto de Oceanología de Rusia dijo que las olas de tsunami podrían haber alcanzado entre 10 y 15 metros (30 a 50 pies) en algunas zonas de la costa de Kamchatka.

Más tarde, las autoridades rusas en la península de Kamchatka y en las islas Kuriles cancelaron las alertas de tsunami, aunque dijeron que seguía habiendo algún riesgo.

La oficina regional del Ministerio de Emergencias ruso en Kamchatka advirtió que los científicos esperan réplicas del sismo con magnitudes de hasta 7,5. Es posible que haya más tsunamis en la bahía de Avacha, donde está la capital regional, Petropavlovsk-Kamchatsky.

En la ciudad, el terremoto causó daños en un jardín de infancia, que no estaba abierto debido a unas obras de renovación.

Oleg Melnikov, jefe del departamento regional de salud, explicó que varias personas se lastimaron al salir corriendo de los edificios y un paciente hospitalario resultó herido al saltar por una ventana. Todos los heridos estaban estables, añadió.

Un video publicado por un medio ruso mostró a un equipo de médicos en una clínica oncológica en Kamchatka sosteniendo a un paciente y agarrando los equipos médicos mientras el terremoto remecía una sala de operaciones, antes de continuar con la cirugía cuando cesó el temblor.

PUBLICIDAD

Las autoridades declararon el estado de emergencia en las escasamente pobladas Kuriles, que están entre Kamchatka y Japón, después del tsunami. Antes habían reportado que varias olas inundaron el puerto pesquero de Severo-Kurilsk, la principal ciudad del archipiélago, y cortaron el suministro eléctrico de la zona. El responsable del puerto dijo que no había daños importantes.

Entre los sismos más fuertes registrados en el mundo

El sismo, que se produjo a las 8:25 am (hora de Japón), tuvo una magnitud preliminar de 8.0, según sismólogos de Japón y Estados Unidos. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) actualizó posteriormente su medición a 8.8 y señaló que se produjo a una profundidad de 13 millas.

El temblor tuvo su epicentro a unas 75 millas de la ciudad rusa de Petropavlovsk-Kamchatsky. Se registraron múltiples réplicas con magnitudes de hasta 6.9.

El terremoto parecía ser el más potente registrado en todo el mundo desde el de marzo de 2011 frente al noreste de Japón, que tuvo una magnitud de 9.0 y causó un enorme tsunami que provocó fusiones en una planta nucleoeléctrica de Fukushima. Solo se han medido unos pocos terremotos más fuertes en todo el mundo.

Las plantas nucleoeléctricas japonesas no reportaron anomalías. La operadora de la planta de Fukushima Daiichi, dañada en 2011, dijo que alrededor de 4.000 trabajadores se refugiaban en zonas altas en el complejo mientras monitoreaban de forma remota para garantizar la seguridad de la planta.

PUBLICIDAD

La alerta de tsunami interrumpió el transporte en Japón, con transbordadores, trenes y aeropuertos en las zonas afectadas suspendiendo o retrasando algunas operaciones.

En la localidad de Hamanaka, en Hokkaido, y en el puerto de Kuji, en Iwate, se registró un tsunami de dos pies, de acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón. Varias áreas reportaron olas más pequeñas, incluyendo unas de ocho pulgadas en la bahía de Tokio cinco horas después del terremoto.

La Agencia Meteorológica de Japón redujo parcialmente su nivel de alerta de tsunami a aviso en la costa del Pacífico.

En la ciudad costera de Matsushima, en el norte del país, decenas de residentes se refugiaron en un centro de evacuación, donde se distribuyeron botellas de agua. Una persona contó a la cadena NHK que acudió al lugar sin dudarlo tras la experiencia del tsunami de 2011.

El secretario del gobierno de Japón, Yoshimasa Hayashi, advirtió a los evacuados que es posible que no puedan regresar a sus casas al final del día, ya que las olas del tsunami podrían seguir siendo altas.

Las autoridades de Filipinas, México y Nueva Zelanda también advirtieron a los residentes que estén atentos a las olas y corrientes fuertes. También se instó a las personas a mantenerse alejadas de las costas hasta que pasen las oleadas en Fiyi, Samoa, Tonga, los Estados Federados de Micronesia y las Islas Salomón.

Las autoridades de varios países de la costa pacífica de América Latina, como México, Colombia, Perú o Chile, emitieron alertas de tsunami y/o evacuaciones para la población de las zonas costeras.

PUBLICIDAD

El Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico de Estados Unidos emitió alertas por olas de entre uno y tres metros en las costas de Chile, Costa Rica, la Polinesia Francesa, Guam, Japón y otras islas del Pacífico.

Ecuador ordenó el desalojo preventivo de playas, muelles y zonas bajas en las turísticas islas Galápagos, a más de 620 millas del continente, debido al riesgo de tsunami.

El gobierno mexicano pidió a la Protección Civil alejar a la población de las costas, mientras Chile esperaba que un eventual tsunami alcanzara primero la Isla de Pascua, en el Pacífico.

Del mismo modo, autoridades de Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Panamá llamaron a los habitantes a evitar actividades acuáticas en las costas del Pacífico.

A principios de julio, cinco poderosos terremotos, el más grande con una magnitud de 7.4, sacudieron el mar cerca de Kamchatka. El más potente se produjo a una profundidad de 20 kilómetros y a 144 kilómetros (89 millas) al este de Petropavlovsk-Kamchatsky.

Con información de AP y AFP.

Mira también: