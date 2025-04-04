Un iPhone podría costar $3,500 si trasladan fábricas a EEUU debido a aranceles de Trump, advierte gurú tecnológico

Los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump a la mayoría de los socios comerciales estadounidenses generarán un “Armagedón económico” porque van en contra de los principios más básicos del intercambio comercial global, pronosticó Dan Ives, un reconocido analista del sector tecnológico.

Las barreras al intercambio comercial global podrían ocasionar que los precios de productos tecnológicos como los teléfonos de Apple, los conocidos iPhone, se encarezcan hasta los $3,500, advirtió Ives en una nota para clientes de la firma de asesoría financiera Wedbush.

Según el analista, este incremento sería resultado del traslado de las manufactureras a Estados Unidos —tal y como lo desea Trump— y del alto costo de la mano de obra en este país. Actualmente, Apple depende de sus fábricas en China para elaborar muchos de sus productos, como el iPhone.

"La idea de llevar a Estados Unidos de vuelta a la 'época manufacturera' de los años 80 con estos aranceles es un mal experimento científico que, en nuestra opinión, provocará un Armagedón económico y aplastará el comercio tecnológico, la revolución de la IA y la industria en general", escribió Ives.

El miércoles, Trump anunció su más reciente ronda de aranceles que calificó de “recíprocos”. El presidente aplicó tarifas de entre 10% y 48% a los países con los que Washington mantiene una relación comercial.

Solo dejó fuera de esas medidas a los socios del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (TMEC), aunque previamente ya los había incluido en la ronda de aranceles a las importaciones al acero, aluminio y al sector automotriz.

Al anunciar los aranceles más recientes, Trump dijo que buscaba traer de vuelta a Estados Unidos a las empresas manufactureras que habían abandonado el país tras la liberalización económica de principios de la década de 1990. Y el temor por los impactos que tendrán los aranceles ya está afectando a las empresas.

Por ejemplo, tras el anuncio de Trump, el valor las acciones de Apple, con sede en Cupertino, California, registró fuertes caídas. Este viernes, cayeron un 7.3%, luego de un desplome de 9.3% registrado el jueves, equivalente a una pérdida de unos $300,000 millones .

Muchos gigantes tecnológicos producen dispositivos en el extranjero, en lugares como China, Vietnam e India, y podrían sufrir un impacto significativo por los aranceles al importar esos bienes para los consumidores estadounidenses.

Los aranceles de Trump traerán un “sufrimiento económico difícil de describir”, dice experto

De acuerdo con Ives, en los últimos 40 años los consumidores a nivel global se han beneficiado de las políticas de liberalización económica que generaron una reducción en los precios.

“El mundo tecnológico (y los consumidores) dependen de la cadena de suministro para manufacturar y entregar estos productos a los consumidores y da como resultado los mejores productos tecnológicos a los precios más bajos. Estos son hechos que no pueden debatirse”, escribió el analista.

Por eso, agregó, “el sufrimiento económico que ocasionarán estos aranceles es difícil de describir”.

“Y pueden ocasionar que esencialmente la industria tecnológica sufra un retroceso de una década”, advirtió Ives. “Mientras China se mueve libremente hacia el progreso”.

De acuerdo con Ives, la disrupción a las cadenas de suministro podría causar que los precios de los productos tecnológicos más populares suban entre 40% y 50%.

“iPhones producidos en Estados Unidos podrían costar hasta $3,500 (frente a los $1,000 actuales).

Las barreras al comercio podrían frenar la “revolución de la IA”, advierte analista

Además de la disrupción al intercambio comercial global, los aranceles de Trump también podrían frenar el comercio para la “revolución de la Inteligencia Artificial”, como la producción de chips y microchips.

De acuerdo con Ives, si se cumplieran los deseos de Trump de que regresen las manufactureras a Estados Unidos, tomaría entre cuatro y cinco años para construir las plantas.

Además, el costo de la fuerza laboral en Estados Unidos no es competitivo al compararlo con los costos de los países donde se encuentran la mayoría de las plantas ahora.

“Además, las habilidades de la fuerza laboral en Estados Unidos están muchos años por detrás de lo que se requiere para estar listas para esta transición”, sostuvo.

Si los aranceles entraran en vigor justo ahora, las ganancias en el sector tecnológico caerían al menos 15% a nivel global.

“La cadena de suministro se convertiría en un cubo de Rubik, solo comparable con los efectos ocasionados por la pandemia de covid-19”, afirmó.

Y la economía entraría en una recesión o en una “estanflación”, un término utilizado para referirse a la 'combinación tóxica' de alta inflación y bajo crecimiento económico.

“Asumimos que las negociaciones por los aranceles empiezan ahora o, de lo contrario, nos esperan días oscuros para el sector tecnológico”, dijo. “Y los consumidores estadounidenses pagan el precio de esto, eso no es debatible”, concluyó tajante.

