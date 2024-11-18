Qué es Bluesky, la red social en la que se refugian los que abandonan X y su "maquinaria de odio"

Video Elon Musk orilla a un club de la Bundesliga a abandonar X

Los usuarios descontentos con lo que Elon Musk ha hecho de Twitter, la red social que compró y convirtió en X, están encontrando refugio en una alternativa llamada Bluesky, una plataforma que este lunes reportaba que se estaba acercando a los 20 millones de usuarios a un ritmo de siete por segundo.

Si bien sigue siendo pequeña en comparación con redes más establecidas, como la propia X, lo cierto es que en las semanas recientes ha emergido como un popular para quienes huyen de la "maquinaria de odio" a favor de algo más ligero y amigable, y, por supuesto, menos influenciado por Musk.

Solo el viernes pasado, Bluesky aseguró que había ganado un millón de usuarios en 24 horas. "¡Es oficial, un millón de personas se han unido a Bluesky en solo el último día! ¡Bienvenidos y gracias por estar aquí", escribió la plataforma en un mensaje publicado en Bluesky y, claro, también en X.

¿Qué es Bluesky?

Bluesky fue lanzada en 2019 por Jack Dorsey, entonces director ejecutivo de Twitter, con la idea de crear un ecosistema descentralizado que permitiera a los usuarios controlar sus propios datos y que a su vez limitara el papel de las grandes corporaciones.

Cuando en 2022 Musk compró Twitter, Bluesky se desvinculó tanto legal como financieramente. Ese año, Dorsey se incorporó a su consejo de dirección, del que se salió en mayo de este año.



Entonces, rotos los lazos con el Twitter de Musk, fue cuando Bluesky aceleró su desarrollo, inicialmente como un espacio al que solo se podía acceder por invitación hasta que se abrió al público en febrero. Esto le permitió desarrollar herramientas de moderación y otras funciones.

A primera vista, la plataforma se parece a X, con un hilo de "descubrimiento" y otro que muestra en orden cronológico lo que comparten las cuentas que siguen los usuarios.

Además, los usuarios pueden enviar mensajes directos y fijar publicaciones, así como encontrar "paquetes de inicio" que brindan una lista seleccionada de personas e hilos personalizados a los que seguir.

¿Por qué está creciendo Bluesky?

Desde que la compró Musk siendo Twitter en 2022, el millonario comenzó por relajar en gran medida las reglas de moderación en la plataforma, autorizando por ejemplo el regreso de cuentas vinculadas a movimientos ultraderechistas y teorías de la conspiración.

A esta proliferación de discursos de odio en X se unió el que muchos usuarios consideraran que Musk había instrumentalizado la plataforma al servicio de la campaña de Trump, silenciando determinados contenidos y promoviendo otros.

Pero ya antes de las elecciones en EEUU, Bluesky había cosechado usuarios que salían de la red de Musk. Por ejemplo, ganó 2.6 millones de usuarios en la semana posterior a que X fuera prohibida en Brasil en agosto, el 85% de ellos de ese país.

Además, alrededor de 500,000 de nuevos usuarios se registraron en un día en octubre, cuando X señaló que las cuentas bloqueadas podrían ver las publicaciones públicas de un usuario.

En toda la plataforma, nuevos usuarios, entre ellos periodistas, políticos liberales y celebridades, han compartido que estaban ansiosos por usar un espacio libre de anuncios y discursos de odio. Algunos dijeron que les recordaba los primeros días de Twitter hace más de una década.

El diario británico The Guardian y el español La Vanguardia anunciaron la semana pasada que dejarán de publicar contenidos en X al considerar que se ha convertido en una plataforma mediática "tóxica" que fomenta la desinformación.

A pesar del crecimiento de Bluesky, X publicó después de las elecciones que había “dominado la conversación global sobre las elecciones estadounidenses” y había establecido nuevos récords.

Los famosos que se han pasado a Bluesky

A Bluesky están acudiendo muchos de los artistas y celebridades que han abandonado X desde que la victoria de Trump el pasado 5 de noviembre. Entre ellos, por ejemplo, están Guillermo del Toro o Barbra Streisand.

"A partir de ahora, todos los comentarios que publique estarán en Bluesky", escribió Streisand el jueves pasado en X.

Del Toro, por su parte, también comentó en X que dejaría de usar esa plataforma paulatinamente en favor de Bluesky. "¡HOLA! Ya estoy aquí y cada vez me pasaré más seguido. Me alegro de estar de vuelta", expresó el autor de 'The Shape of Water' en Bluesky.

HOLA ! I am now here- and will drop in more and more. Good to be back!! — Guillermo del Toro (@realgdt.bsky.social) 2024-11-10T23:06:32.004Z

Jamie Lee Curtis fue otra de las actrices que con más ruido abandonó X para irse a Bluesky después de que Trump designara a Elon Musk y al empresario Vivek Ramaswamy al frente del futuro Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

La cantante Lizzo, cuya última publicación en X había sido en 2023, retomó su cuenta de X solo para compartir su usuario de Bluesky, al igual que Ben Stiller.

Otros artistas que se han mostrado más activos en esta plataforma que compite con Threads, de Meta, o Mastodon, son James Gunn, son la fuerte detractora de Trump Yvette Nicole Brown o el rapero Flavor Flav.

Personalidades de la política como la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez o el inversor Mark Cuban también han tomado más en serio el uso de Bluesky alternativamente a X.

Además de un aumento significativo de periodistas y medios de comunicación, como CNN, The New York Times, Bloomberg, The Washington Post O NPR, que había dejado X desde 2023, que ya cuentan con su perfil en esta plataforma.

Las ambiciones de Bluesky más allá de las redes sociales

Sin embargo, Bluesky tiene ambiciones mayores que la de suplantar a X.

Más allá de la plataforma en sí, está construyendo una base técnica —lo que llama “un protocolo para la conversación pública”— que podría hacer que las redes sociales funcionen en diferentes plataformas —también conocida como interoperabilidad— como el correo electrónico, los blogs o los números de teléfono.

Actualmente, no se puede cruzar entre plataformas sociales para dejar un comentario en la cuenta de alguien. Los usuarios de Threads deben permanecer en Threads y los de TikTok en TikTok si quieren interactuar con cuentas en esos servicios. Las grandes empresas tecnológicas han construido en gran medida fosos alrededor de sus propiedades en línea, lo que ayuda a servir a sus modelos de negocio centrados en la publicidad.

Bluesky está tratando de reimaginar todo esto y trabajando hacia la interoperabilidad.

Con información de AP, EFE y AFP.

