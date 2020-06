¿Estás cansado de ver anuncios políticos en tu página de Facebook? Ahora hay una manera de desactivarlos

El nuevo movimiento parece ser un compromiso para los críticos que piensan que Facebook no debería permitir que los políticos mientan en los anuncios. Facebook permite en gran medida esto, argumentando que moderar el discurso de los políticos equivaldría a censura.

En la actualidad, los políticos aún pueden difundir medias verdades y mentiras descaradas en los anuncios políticos, pero ya no será necesario que usted vea estos anuncios en su contenido si no lo desea.

Facebook se ha enfrentado a constantes críticas desde las elecciones presidenciales de 2016 que acusan a la compañía de no estar haciendo lo suficiente para limitar la desinformación política en su plataforma y, como resultado, está dañando la democracia.

Recientemente, el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg , fue criticado por defensores de los derechos civiles y sus propios empleados por no moderar una serie de posts del presidente Donald Trump que difundía falsedades sobre el voto por correo.

Si no desea ver este tipo de anuncios, usted deberá seguir una serie de pasos.

Facebook

Instagram

El deber de informarse

“Estos cambios son importantes si Facebook quiere apartarse del proceso político, pero si uno quiere tener participación en el proceso cívico, no debería dejar de apartarse de la información”, dijo Luis Alvarado, un analista político republicano de Los Ángeles. “Una cosa es entender lo que son las campañas presidenciales, a las que no solo se afectarían, sino también a la decisión de la gente para conocer las plataformas de candidatos a juntas educativas, a tener noticias de reformas al sistema policial en el país o también a las campañas de asociaciones no lucrativas”.