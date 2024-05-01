Cambiar Ciudad
Apple

El "alarmante" problema del iPhone que Apple no sabe por qué está ocurriendo (y por el que te puedes quedar dormido)

El problema se ha extendido de tal manera en los últimos días que ha causado que muchos usuarios del popular smartphone de Apple hayan acudido las redes sociales para denunciar el desperfecto y tratar de encontrar una solución.

Univision
Video ​Francia ordena retirar el iPhone 12 del mercado por emitir altos niveles de radiación electromagnética

Apple admitió la existencia de un problema que hace que se silencie la alarma en algunos iPhones, y dijo que está trabajando para solucionar el desperfecto. El del IPhone es uno de los despertadores más populares actualmente.

El problema se ha extendido ampliamente en los últimos días, causando retrasos e inconvenientes a tal cantidad de usuarios del popular smartphone que su divulgación en las redes sociales causó la admisión del problema por parte del gigante tecnológico.

son los iPhones afectados

Apple no ha dicho cuán extenso es el problema ni si se trata de un desperfecto de la versión actual del software o si afecta a algunos modelos en particular del iPhone. Algunos usuarios han reportado que el desperfecto se manifiesta incluso en alarmas configuradas sin modificación desde hace años.

El programa matutino de televisión Today, que reportó el defecto por primera vez, señala como la posible causa del problema a las funciones de percepción de atención en las más recientes versiones del sistema operativo IOS del iPhone.

Estas funciones permiten al teléfono saber cuando su usuario está realmente prestando atención y tomar medidas para ahorrar energía, como bajar el volumen de algunas funciones de alerta, cuando no lo está haciendo.

De acuerdo con el reporte, estas funciones podrían ser la causa de que las alarmas no suenen para algunos usuarios y las mismas se pueden desconectar accediendo al menú de configuración del teléfono.

Apple dice que espera solucionar el problema en poco tiempo, pero mientras no lo haga, los usuarios afectados podrían tener que desempolvar algún artefacto tecnológico menos sofisticado, como un radio reloj despertador enchufable o, más infalible aún, un reloj despertador de cuerda.


