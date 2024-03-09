El teléfono que está amenazando al iPhone (y que EEUU ve con sospecha)

Video Un IPhone de primera generación es vendido por más de 190,000 dólares

Las ventas de uno de los teléfonos inteligentes más famosos del mundo, el iPhone, está perdiendo territorio en China, nada menos que la segunda mayor economía del mundo. Y eso está sacudiendo a la gigante tecnológica.

Las ventas del smartphone de Apple cayeron un 24% interanual en la primera parte de 2024, según la firma de investigación Counterpoint. El informe indica que la participación de la marca de la manzana en el mercado chino de celulares cayó al 15.7%.

Con esos números, la compra de los teléfonos de Apple cayó al cuarto lugar del segundo lugar que tenía en el período del año anterior. El mercado general de teléfonos inteligentes en China se contrajo un 7%, según el informe.

'Caída' del iPhone en China: ¿qué hay tras este sacudón para Apple?

La baja en la venta del producto estrella de Apple en China se debe, en buena parte, al aumento voraz de la competencia... en especial con marcas chinas.

La mayor rival en China está siendo Huawei. El mismo reporte, que muestra esos números negativos para Apple, señala que el principal competidor de teléfonos inteligentes registró un aumento de las ventas que ronda el 64%.

"(Apple) enfrentó una dura competencia con Huawei en los segmentos superiores, mientras que se vio acorralada en segmentos del medio por precios agresivos de empresas como Oppo, Vivo y Xiaomi", dijo en un comunicado Mengmeng Zhang, analista de Counterpoint.

Apple enfrenta esta debacle en sus ventas en el último año, con una economía China que se desacelera y tensiones comerciales con EEUU, la primera economía del mundo.

El nacionalismo creciente en China, apunta el reporte, también se ha intensificado haciendo que muchos elijan marcas chinas sobre las importadas. Muchos chinos creen que las restricciones comerciales que EEUU aplicó a China los han perjudicado y prefieren elegir teléfonos inteligentes de alta gama de Huawei.

Las acciones de Apple

La compañía dijo que sus ventas netas en la Gran China -China continental, Hong Kong y Taiwán- disminuyeron respecto al año anterior a 20,800 millones de dólares en el último trimestre. El jefe de Apple, Tim Cook, restó importancia a la caída y destacó que iPhone seguía estando entre los teléfonos más populares en China.

El sacudón está generando temor por la desaceleración de la demanda de productos de Apple, cuya previsión de ingresos para el trimestre actual estaba 6,000 millones de dólares por debajo de las expectativas de Wall Street, indicó la agencia Reuters.

Esta misma semana, la casa matriz de iPhone tuvo vaivenes en la Bolsa de Valores. Las acciones de Apple cayeron un 2.8% el martes y ha tenido un rendimiento inferior al de empresas pares en EEUU.

El valor, en lo que va de 2024, ha retrocedido cerca de un 11.6%, en buena parte por lo que está sucediendo con los smartphones en China.

Una tormenta para Apple y otras gigantes tecnológicas

A medida que aumenta la competencia entre EEUU y China en el sector tecnológico, informes de medios del año pasado dijeron que los empleados de ciertas agencias gubernamentales chinas recibieron instrucciones de no usar iPhones para trabajar, por preocupaciones de seguridad de los datos. El Ministerio de Asuntos Exteriores insistió que no existía tal prohibición.

China es un mercado de enorme importancia para Apple, el segundo detrás de EEUU y la marca está tratando de ganar impulso y continúa ofreciendo descuentos en sus iPhones.

Lo que está sucediendo en China presenta un frente de tormenta no solo para Apple, sino para las tecnológicas estadounidenses, en un mercado que resulta clave para toda la industria.

El año pasado también se produjo el resurgimiento de Huawei, un gigante tecnológico que fue blanco de sanciones de Washington. Las autoridades estadounidenses acusaron al grupo de espiar para el gobierno chino, lo que Huawei niega. Desde 2019, las sanciones han aislado a la empresa de las cadenas mundiales de suministro de tecnologías y componentes estadounidenses.

Pero en 2023, un teléfono en particular, el Mate 60 Pro de Huawei, ha preocupado no solo a Apple, sino al propio Gobierno de EEUU.

Huawei Mate 60 Pro: el celular que no solo inquieta a Apple

Clientes prueban el último dispositivo plegable de Huawei y los teléfonos de la serie Mate 60, en una tienda Huawei de Beijing, el 25 de septiembre de 2023. Imagen Andy Wong/AP



El Mate 60 Pro de Huawei tiene un chip avanzado diseñado y hecho en China pese a los controles de exportación por las sanciones de EEUU que fueron impuestas por el gobierno de Trump y a las que Biden les dio continuidad. El teléfono demuestra que China pudo hacer un chip con esas características, sin importar la tecnología de EEUU.

El lanzamiento del Mate 60 Pro en 2023 despertó inquietudes en Washington, que ha impuesto sanciones que no parecen haber logrado impedir un avance tecnológico como el que muestra ese teléfono chino.

De hecho, los fabricantes de chips de EEUU habían advertido que las sanciones no detendrían a China en su fabricación, sino que los impulsaría a construir alternativas a la tecnología estadounidense. Los medios chinos calificaron de "fracaso" esas medidas de Washington.

El grupo Huawei aseguró al cierre de 2023 haber "capeado el temporal" de las sanciones, con ventas anuales en alza y notables resultados con sus teléfonos inteligentes.