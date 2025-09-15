Qué novedades trae el iOS 26 de Apple y qué modelos de iPhone podrán descargar la actualización

Video Apple presenta su teléfono inteligente más delgado: te mostramos las novedades que trae la compañía

La compañía Apple lanzó este lunes la actualización de su sistema operativo, el nuevo iOS 26, que unificará el diseño del software de sus teléfonos, computadoras, tabletas y relojes inteligentes.

Tras varias versiones beta, el lanzamiento del iOS 26 coincide con el día en que empezaron a estar a la venta al público los nuevos modelos del iPhone 17.

Apple dijo que el nuevo sistema operativo es el primer gran rediseño de iOS desde 2013.

La nueva versión ofrece “un nuevo y sorprendente diseño, potentes funciones de inteligencia de Apple, nuevas formas de estar conectado en las aplicaciones Teléfono y Mensajes, e interesantes actualizaciones de Apple Music, Mapas y Wallet”, anunció la compañía.

Apple cambió el formato de nomenclatura para su software. Dejó de utilizar un sistema de numeración por versiones para adoptar uno basado en el año. Por ello se rompe la secuencial típica del iOS 17, iOS 18 y ahora los sistemas operativos se nombran por año: iOS 26.

Te contamos los detalles de este sistema operativo que marca un nuevo capítulo en la estrategia de software de Apple.

1. Pantalla Liquid Glass

El nuevo sistema operativo iOS 26 incluye un profundo rediseño de la interfaz de sus teléfonos, conocido como Liquid Glass, que incluirá elementos translúcidos, bordes suavizados y transparencias en toda la interfaz de usuario.

El nuevo material translúcido refleja y refracta su entorno, dando mayor protagonismo a los contenidos y aportando un nuevo nivel de vitalidad a los controles, la navegación, los iconos de las aplicaciones, los widgets y mucho más.

“El Liquid Glass trae un nuevo y expresivo diseño con las cualidades ópticas del vidrio que da más fluidez a la pantalla de inicio, la pantalla bloqueada, el centro de control, las aplicaciones y más”, dijo la compañía durante su lanzamiento en junio.

De acuerdo con Apple, esto permitirá a los usuarios usar sus diferentes productos Apple juntos y que cambiar de uno a otro sea mucho más fácil.

2. Nuevas funcionalidades impulsadas por la inteligencia de Apple

En este nuevo sistema operativo, la inteligencia de Apple eleva la experiencia del iPhone y “ayuda a los usuarios a hacer las cosas más fáciles que nunca, al tiempo que desbloquea nuevas formas de comunicarse y hacer más con lo que hay en su pantalla”, dice la compañía.

Por ejemplo, ahora la función Live Translation está integrado en las aplicaciones de Mensajes, FaceTime y Teléfono para ayudar a los usuarios a comunicarse en varios idiomas, traduciendo texto y audio en tiempo real.

Además, los usuarios pueden hacer preguntas a ChatGPT sobre lo que están viendo en pantalla para obtener más información, así como buscar en Google, Etsy u otras aplicaciones compatibles para encontrar imágenes y productos similares.

La inteligencia visual también reconoce cuándo un usuario está mirando un evento y sugiere añadirlo a su calendario, con detalles clave como la fecha, la hora y la ubicación.

3. Funciones para eliminar interrupciones y llamadas no deseadas

Con el nuevo iOS 26, la aplicación de Teléfono ofrece ahora un diseño unificado que combina Favoritos, Recientes y Buzones de voz en un solo lugar.

Además, ahora contará con un filtrado de llamadas Live Voicemail que ayuda a eliminar las interrupciones recopilando información de la persona que llama y proporcionando a los usuarios los detalles que necesitan para decidir si quieren tomar o ignorar la llamada.

Mientras que en la aplicación de Mensajes, los usuarios pueden ahora filtrar los SMS de remitentes desconocidos, lo que les da más control sobre quién aparece en su lista de conversaciones.

Los mensajes de remitentes desconocidos aparecerán en una carpeta específica en la que los usuarios podrán marcar el número como conocido, solicitar más información o eliminarlo. Estos mensajes permanecerán silenciados hasta que un usuario los acepte.

¿Cómo acceder a la nueva actualización iOS 26?

La actualización estará disponible a partir de este lunes 15 de septiembre.

Los usuarios de iPhone, Ipad y Apple Watch deben abrir la aplicación de Configuración y en seguida seleccionar el apartado Actualización de Software, aparecerá la opción de descargar e instalar el nuevo sistema operativo iOS 26.

Las computadoras Mac se actualizan en Ajustes del sistema, en la opción de General y finalmente debes seleccionar Actualización de software.

La descarga de la aplicación puede tomar algunos minutos, incluso horas, dependiendo de la saturación de los servidores de Apple, tu conexión a internet y modelo del dispositivo, alertan expertos de applesfera.com.

Estos son los modelos con los que iOS 26 es compatible

Recuerda que la actualización se realiza de manera gratuita.

Evita descargar otras aplicaciones que prometen descargarte la nueva actualización en modelos anteriores a cambio de una cuota, alerta el sitio web applesfera.com.

Esta es la lista de los modelos que serán compatibles con el nuevo iOS 26.

-iPhone 17

-iPhone 17 Pro

-iPhone 17 Pro Max

-iPhone Air

-iPhone 16e

-iPhone 16

-iPhone 16 Plus

-iPhone 16 Pro

-iPhone 16 Pro Max

-iPhone 15

-iPhone 15 Plus

-iPhone 15 Pro

-iPhone 15 Pro Max

-iPhone 14

-iPhone 14 Plus

-iPhone 14 Pro

-iPhone 14 Pro Max

-iPhone 13

-iPhone 13 mini

-iPhone 13 Pro

-iPhone 13 Pro Max

-iPhone 12

-iPhone 12 mini

-iPhone 12 Pro

-iPhone 12 Pro Max

-iPhone 11

-iPhone 11 Pro

-iPhone 11 Pro Max

-iPhone SE (2.ª generación y posterior)

Los modelos de iPhones

que NO podrán descargar el nuevo iOS 26

Como cada vez que la compañía lanza una actualización, algunos modelos se quedan fuera.

Los iPhone XR, iPhone XS, y iPhone XS Max, y todos aquellos con chip A12 Bionic, con poca memoria, capacidades gráficas y de procesamiento ya no podrán sostener las novedades gráficas, de interfaz y las nuevas capacidades inteligentes del sistema operativo iOS 26, por lo cual no podrán descargarlo, dice el sitio applesfere.

A la lista se suman los modelos: iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, junto a terminales aún más antiguos como el iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE de primera generación, y todos los iPhones de las series 6s, 6s Plus y anteriores.

