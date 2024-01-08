El iPhone que cayó 16,000 pies del avión accidentado de Alaska Airlines y que encontraron casi intacto y funcionando

Video Encuentran la pieza del avión de Alaska Airlines que se desprendió en pleno vuelo: esto es lo que se sabe

¡Casi intacto y funcionando!, así encontraron un iPhone que, según creen autoridades federales, cayó de una altura de 16,000 pies: el teléfono pertenecía a uno de los pasajeros del vuelo 1282 de Alaska Airlines.

Luego de que la aeronave, un Boeing 737 Max 9, perdiera un panel en pleno vuelo el pasado viernes, la cabina se despresurizó rápidamente, por lo que varios objetos fueron succionados fuera del avión, entre ellos el iPhone de uno de los pasajeros.

Seanathan Bates, un habitante de Portland, Oregon, caminaba cerca de una autopista el domingo cuando encontró el teléfono junto a unos arbustos. Bates detalló en X (antes Twitter) que el teléfono aún se encontraba en ‘Modo Avión’ y tenía la mitad de la carga de la batería.



El hombre contó que contactó a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por su sigla en inglés) tras encontrar el teléfono cerca de Barnes Road, y varios agentes del NTSB acudieron a la zona para hacer una búsqueda más extensa de otros objetos que salieron disparados fuera del avión.

Bates indicó que supo que el iPhone pertenecía a uno de los pasajeros del vuelo 1282 de Alaska Airlines, ya que pudo revisar el correo del dispositivo debido a que no se encontraba bloqueado.

Así pudo ver que había un recibo con un cargo por $70 por documentar el equipaje para el vuelo que iba de Portland a San Bernardino, California. Bates también compartió fotografías del teléfono que se encuentra en buenas condiciones y con una pieza de cargador aún incrustada en el puerto de carga.



La NTBS confirmó en conferencia de prensa este domingo que dos teléfonos habían sido recuperados luego de que pobladores de la zona reportaran su descubrimiento. Uno fue el que reportó Bates y otro una persona que lo encontró en su jardín trasero.

"Gracias por su ayuda", escribió el lunes en X Jennifer Homendy, directora de la NTSB, que investiga el incidente. "Me gustaría mucho conocerle", dijo.

¿Y dónde cayó el panel que se desprendió?

Fue hasta este lunes que la NTSB encontró el panel de la ventanilla que se desprendió del vuelo que llevaba a 177 personas a bordo: 171 pasajeros y seis tripulantes.

“La NTSB ha recuperado el panel de la puerta del Boeing 737-9 MAX del vuelo 1282 de Alaska Airlines. Los investigadores de la NTSB están examinándolo actualmente y lo enviarán al Laboratorio de Materiales de la NTSB en Washington, DC, para un examen más detallado”, dijo en X la junta.

En conferencia de prensa, Homendy informó que la parte del fuselaje fue encontrada en el patio trasero de la casa de un hombre llamado, un profesor al que llamaron "Bob".

“Gracias, Bob”, dijo Homendy. quien comentó que el hombre envió dos fotografía del panel.

El avión había despegado hacía unos 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Portland cuando a las 6:38 pm, a 16,000 pies de altura, se desató el caos después de que reventara un panel de la aeronave, dejando un gran agujero.



El vuelo se dirigía al Aeropuerto Internacional de Ontario, en el condado de San Bernardino, California. Pero regresó a Portland e hizo un aterrizaje de emergencia. A pesar de todo, ningún pasajero sufrió heridas graves. Algunos tuvieron que ser atendidos por lesiones menores.

Homendy destacó que la situación pudo haber sido muy diferente si el panel hubiese 'reventado' a 35,000 pies, ya con altitud de crucero.

Tras el incidente, miles de pasajeros sufrieron ese lunes cancelaciones de vuelos, después de que la Agencia Federal de Aviación (FAA en inglés) ordenó a las operadoras de 171 aviones Boeing 737 Max 9 suspender los vuelos de esas aeronaves hasta revisarlas satisfactoriamente.

