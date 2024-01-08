Cambiar Ciudad
Accidentes Aéreos

El iPhone que cayó 16,000 pies del avión accidentado de Alaska Airlines y que encontraron casi intacto y funcionando

El hombre que encontró el teléfono indicó que supo que el iPhone pertenecía a uno de los pasajeros del vuelo 1282 de Alaska Airlines, ya que pudo revisar el correo del dispositivo debido a que no se encontraba bloqueado.

Por:
Univision
Video Encuentran la pieza del avión de Alaska Airlines que se desprendió en pleno vuelo: esto es lo que se sabe

¡Casi intacto y funcionando!, así encontraron un iPhone que, según creen autoridades federales, cayó de una altura de 16,000 pies: el teléfono pertenecía a uno de los pasajeros del vuelo 1282 de Alaska Airlines.

Luego de que la aeronave, un Boeing 737 Max 9, perdiera un panel en pleno vuelo el pasado viernes, la cabina se despresurizó rápidamente, por lo que varios objetos fueron succionados fuera del avión, entre ellos el iPhone de uno de los pasajeros.

PUBLICIDAD

Seanathan Bates, un habitante de Portland, Oregon, caminaba cerca de una autopista el domingo cuando encontró el teléfono junto a unos arbustos. Bates detalló en X (antes Twitter) que el teléfono aún se encontraba en ‘Modo Avión’ y tenía la mitad de la carga de la batería.

Notas Relacionadas

Por esta razón Alaska Airlines había suspendido los vuelos sobre el agua en el avión que perdió fuselaje en pleno vuelo

Por esta razón Alaska Airlines había suspendido los vuelos sobre el agua en el avión que perdió fuselaje en pleno vuelo

Estados Unidos
10 min


El hombre contó que contactó a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por su sigla en inglés) tras encontrar el teléfono cerca de Barnes Road, y varios agentes del NTSB acudieron a la zona para hacer una búsqueda más extensa de otros objetos que salieron disparados fuera del avión.

Bates indicó que supo que el iPhone pertenecía a uno de los pasajeros del vuelo 1282 de Alaska Airlines, ya que pudo revisar el correo del dispositivo debido a que no se encontraba bloqueado.

Así pudo ver que había un recibo con un cargo por $70 por documentar el equipaje para el vuelo que iba de Portland a San Bernardino, California. Bates también compartió fotografías del teléfono que se encuentra en buenas condiciones y con una pieza de cargador aún incrustada en el puerto de carga.

Notas Relacionadas

La FAA ordena dejar en tierra a más de 170 aviones Boeing 737-9 después de que uno de Alaska Airlines perdiera una ventana en pleno vuelo

La FAA ordena dejar en tierra a más de 170 aviones Boeing 737-9 después de que uno de Alaska Airlines perdiera una ventana en pleno vuelo

Estados Unidos
5 min

Más sobre aerolíneas

Huracán Helene: el dramático rescate de 50 pacientes atrapados en un hospital
3 mins

Huracán Helene: el dramático rescate de 50 pacientes atrapados en un hospital

Estados Unidos
"Era como si mi casa fuera a volar": el dramático impacto del huracán Helene en el sureste de EEUU, ¿la nueva normalidad?
6 mins

"Era como si mi casa fuera a volar": el dramático impacto del huracán Helene en el sureste de EEUU, ¿la nueva normalidad?

Estados Unidos
Al menos 40 muertos, inundaciones y millones sin electricidad: el desolador balance de Helene a su paso por EEUU
5 mins

Al menos 40 muertos, inundaciones y millones sin electricidad: el desolador balance de Helene a su paso por EEUU

Estados Unidos
Cancelan cientos de vuelos ante el inminente azote del huracán Helene: qué aeropuertos han sido afectados
3 mins

Cancelan cientos de vuelos ante el inminente azote del huracán Helene: qué aeropuertos han sido afectados

Estados Unidos
Boeing se declarará culpable de fraude para evitar un juicio por tragedias de los dos aviones 737 Max
5 mins

Boeing se declarará culpable de fraude para evitar un juicio por tragedias de los dos aviones 737 Max

Estados Unidos
El jefe de Boeing anuncia su dimisión en medio del escándalo por las fallas en sus aviones
2 mins

El jefe de Boeing anuncia su dimisión en medio del escándalo por las fallas en sus aviones

Estados Unidos
Se reanudan las salidas de vuelos tras un fallo informático que obligó a detener el tráfico aéreo en EEUU
3 mins

Se reanudan las salidas de vuelos tras un fallo informático que obligó a detener el tráfico aéreo en EEUU

Estados Unidos
Desde este domingo, los viajeros internacionales no necesitan hacerse una prueba de covid-19 para entrar a EEUU
2 mins

Desde este domingo, los viajeros internacionales no necesitan hacerse una prueba de covid-19 para entrar a EEUU

Estados Unidos
Cancelan centenares de vuelos al inicio del activo fin de semana de 'Memorial Day'
2 mins

Cancelan centenares de vuelos al inicio del activo fin de semana de 'Memorial Day'

Estados Unidos


La NTBS confirmó en conferencia de prensa este domingo que dos teléfonos habían sido recuperados luego de que pobladores de la zona reportaran su descubrimiento. Uno fue el que reportó Bates y otro una persona que lo encontró en su jardín trasero.

"Gracias por su ayuda", escribió el lunes en X Jennifer Homendy, directora de la NTSB, que investiga el incidente. "Me gustaría mucho conocerle", dijo.

¿Y dónde cayó el panel que se desprendió?

Fue hasta este lunes que la NTSB encontró el panel de la ventanilla que se desprendió del vuelo que llevaba a 177 personas a bordo: 171 pasajeros y seis tripulantes.

PUBLICIDAD

“La NTSB ha recuperado el panel de la puerta del Boeing 737-9 MAX del vuelo 1282 de Alaska Airlines. Los investigadores de la NTSB están examinándolo actualmente y lo enviarán al Laboratorio de Materiales de la NTSB en Washington, DC, para un examen más detallado”, dijo en X la junta.

En conferencia de prensa, Homendy informó que la parte del fuselaje fue encontrada en el patio trasero de la casa de un hombre llamado, un profesor al que llamaron "Bob".

“Gracias, Bob”, dijo Homendy. quien comentó que el hombre envió dos fotografía del panel.

El avión había despegado hacía unos 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Portland cuando a las 6:38 pm, a 16,000 pies de altura, se desató el caos después de que reventara un panel de la aeronave, dejando un gran agujero.

Notas Relacionadas

Dos factores ayudaron a que no fuese peor el incidente en el avión de Alaska Airlines que perdió fuselaje en pleno vuelo

Dos factores ayudaron a que no fuese peor el incidente en el avión de Alaska Airlines que perdió fuselaje en pleno vuelo

Estados Unidos
3 min


El vuelo se dirigía al Aeropuerto Internacional de Ontario, en el condado de San Bernardino, California. Pero regresó a Portland e hizo un aterrizaje de emergencia. A pesar de todo, ningún pasajero sufrió heridas graves. Algunos tuvieron que ser atendidos por lesiones menores.

Homendy destacó que la situación pudo haber sido muy diferente si el panel hubiese 'reventado' a 35,000 pies, ya con altitud de crucero.

Tras el incidente, miles de pasajeros sufrieron ese lunes cancelaciones de vuelos, después de que la Agencia Federal de Aviación (FAA en inglés) ordenó a las operadoras de 171 aviones Boeing 737 Max 9 suspender los vuelos de esas aeronaves hasta revisarlas satisfactoriamente.

Mira también:

Video Un agujero en pleno vuelo: así fue el terrorífico momento en que una ventana se desprendió de un avión de pasajeros
Relacionados:
Accidentes AéreosIphone

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD