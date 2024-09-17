5 claves del nuevo iOS 18, la actualización del iPhone "más personalizado y capaz que nunca"

Apple lanzó este lunes la nueva actualización de su sistema operativo para iPhone: el iOS 18. Ocurre poco después de anunciar sus próximos nuevos lanzamientos del iPhone 16, Apple Watch Series 10 y otros, como cada otoño.

Sin embargo, no hace falta que cambies de teléfono para instalar el nuevo iOS 18, que tiene muchas funciones nuevas.

Según la propia compañía, la actualización trae "más personalización que nunca" y el "mayor rediseño de fotos" hasta ahora, entre otras funcionalidades novedosas, que mejoran la experiencia general del sistema operativo.

Pero a pocas horas de su lanzamiento, iOS 18 ya ha recibido algunas críticas de algunos usuarios, que se quejan de problemas de compatibilidad, errores iniciales o consumo de batería.

Estas son algunas funcionalidades nuevas que deberías explorar:

1. Amplia personalización de las pantallas de inicio y bloqueo

Una de las principales virtudes de iOS 18 por las que se está congratulando Apple es las posibilidades de personalización en las pantallas, ya sea de inicio o bloqueo. La nueva actualización te permite personalizarlas con widgets, diferentes fondos, también los íconos de las aplicaciones, entre otras.

iOS 18 te permite, por ejemplo, organizar tus íconos alrededor del fondo de la forma que quieras, algo que ya ofrece Android desde hace tiempo y que pedían los usuarios de iOS.

Ahora puedes cambiar el color de los íconos de las aplicaciones para que coincidan con el fondo de pantalla, por ejemplo, o configurarlos en modo oscuro o incluso dejar que se ajusten automáticamente entre el día y la noche.

La integración con los 'Modos de Concentración' también permite configurar diferentes pantallas de inicio según el contexto, como trabajo o tiempo de descanso. Para editar la pantalla de inicio debes mantenerla presionada y cuando las aplicaciones ya puedan moverse, tocar el botón Editar en la esquina superior izquierda.

En la pantalla de bloqueo, iOS 18 ofrece más control sobre la estética y funcionalidad. Los usuarios pueden personalizar el estilo del reloj, elegir colores, y agregar widgets para obtener información importante, como el clima o próximos eventos, sin tener que desbloquear el teléfono. También es posible configurar fondos de pantalla dinámicos que cambian según la hora del día y mejorar la organización de notificaciones, permitiendo una vista más despejada.

Con esta actualización también han mejorado los 'Atajos', que ahora permiten automatizar tareas según la ubicación o la hora del día, como cambiar fondos de pantalla o activar widgets específicos, adaptándose a diferentes situaciones diarias.

2. Centro de Control actualizado

En iOS 18, el Centro de Control ha recibido varias mejoras para ofrecer una experiencia más flexible y personalizable. Ahora, los usuarios pueden reorganizar los controles de manera más libre, lo que permite tener accesos directos a las funciones que más utilizan, como el Wi-Fi, Bluetooth, música o controles de domótica. Además, se han añadido nuevos controles para aplicaciones y funciones como el control de 'Modos de concentración', lo que facilita cambiar entre configuraciones predefinidas sin necesidad de abrir los ajustes.

Una novedad importante es la posibilidad de acceder a más configuraciones rápidas directamente desde el Centro de Control, como ajustes de brillo detallados o configuraciones avanzadas de conectividad. Esto hace que la personalización del sistema sea más accesible, permitiendo hacer ajustes rápidos sin interrumpir el flujo de trabajo.

Por último, iOS 18 mejora la integración de dispositivos conectados en el Centro de Control, especialmente con el ecosistema Apple. Ahora es más fácil gestionar dispositivos como AirPods, Apple TV o HomePod, permitiendo controlar su volumen, conectividad y opciones multimedia desde un solo lugar.

3. Mensajes: ahora puedes programarlos, editarlos y más

La nueva actualización de Apple para iPhone trae mejoras importantes a la app de 'Mensajes', haciendo que sea más fácil y divertido comunicarse. Ahora puedes editar o eliminar mensajes enviados, lo que resulta útil si cometes un error o cambias de opinión. También puedes marcar mensajes como no leídos para recordar revisarlos más tarde y programar mensajes para enviarlos más tarde.

Otra novedad es la mejora en la función de stickers y reacciones. Ahora puedes convertir cualquier foto o imagen en un sticker personalizado y usarlo en tus chats, lo que añade un toque creativo y personal a las conversaciones. Además, las reacciones se han ampliado para que puedas interactuar de forma más expresiva con los mensajes de tus amigos.

También se han optimizado las funciones de colaboración en grupo, lo que facilita trabajar en equipo desde Mensajes. Si compartes documentos o proyectos desde aplicaciones como Notas o Pages, todos los participantes pueden ver las actualizaciones en tiempo real directamente en el chat, lo que permite trabajar de manera colaborativa sin salir de la app.

4. Rediseño de fotos

Esta ha sido otra de las joyas anunciadas por Apple para esta actualización. iOS 18 introduce un rediseño importante en la app de 'Fotos', facilitando encontrar y organizar las imágenes.

Una de estas nuevas funcionalidades es el agrupamiento inteligente de fotos, donde la app organiza automáticamente tus imágenes en álbumes según eventos, fechas o ubicaciones, para tener los recuerdos mejore ordenados, sin tener que crearlos manualmente.

También se ha mejorado la capacidad de edición con nuevas herramientas más avanzadas y sencillas de usar. Ahora puedes hacer ajustes de precisión como retocar el brillo, contraste, y color de manera más intuitiva, junto con nuevas opciones para recortar, ajustar la perspectiva y eliminar objetos no deseados de tus fotos, como hacen, por ejemplo, los usuarios de Samsung. También se ha añadido la función de copiar y pegar ajustes de una foto a otra, para aplicar el mismo estilo a varias imágenes.

Otra novedad es la mejora en la función de reconocimiento facial y objetos, lo que permite buscar fotos basadas en personas, objetos o lugares de manera más precisa.

5. Bloqueo de aplicaciones sensibles

En iOS 18, Apple ha mejorado la privacidad con una nueva función que permite bloquear el acceso a aplicaciones sensibles como Fotos, Mensajes o aplicaciones médicas o bancarias, por citar ejemplos. Esto significa que puedes proteger estas aplicaciones con Face ID, Touch ID o un código, por lo que si otra persona usa tu teléfono, no podrá acceder a esa información sin tu permiso. Es una capa extra de seguridad que ayuda a mantener tus datos personales más protegidos.

Además, iOS 18 incluye una protección avanzada para niños y adolescentes, que ayuda a los padres a restringir el acceso a ciertas aplicaciones o contenidos sensibles. Esta función, integrada con el Control Parental, asegura que los más pequeños de la casa solo puedan acceder a las aplicaciones que los padres consideren apropiadas, manteniendo un entorno digital más seguro para ellos.

