Estados Unidos de América El fabricante de Roomba, el robot que barre solo, se declara en quiebra La creciente competencia en el sector y un proceso frustrado de venta a Amazon estuvieron entre los factores que llevaron a la empresa al colapso en el valor de sus acciones.

La empresa iRobot, fabricante de Roomba, que se hizo popular porque recorre la casa barriendo de forma automática, se declaró en bancarrota.

Pese a los problemas financieros, la compañía dijo que no espera ninguna interrupción en los dispositivos ya que la compañía, con más de 30 años de antigüedad, se ha vuelto privada bajo un proceso de reestructuración.

iRobot, conocida por sus aspiradoras robóticas, ha tenido dificultades últimamente, debido a la creciente competencia, los despidos y la caída del precio de sus acciones.

Amazon reculó en su oferta de comprar la empresa

En 2022, Amazon anunció que había acordado comprar iRobot por unos 1,700 millones de dólares, pero el acuerdo se canceló el año pasado.

Amazon atribuyó la decisión a "obstáculos regulatorios excesivos y desproporcionados" después de que la Unión Europea manifestara su objeción a la transacción.

Amazon dijo en ese momento que pagaría a iRobot una tarifa de terminación previamente acordada de 94 millones de dólares e iRobot dijo que se sometería a una reestructuración para ayudar a estabilizar la compañía fundada en 1990 por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

En sus inicios, los fundadores tenían como fin desarrollar programas de defensa espacial y aérea, pero después cambiaron el giro al inventar el robot que limpia.

iRobot anunció el domingo que la empresa Picea la adquirirá mediante un proceso judicial.

Picea, o Shenzhen PICEA Robotics Co., Ltd., es el principal fabricante por contrato de iRobot. Con instalaciones en China y Vietnam, Picea ha fabricado y vendido más de 20 millones de aspiradoras robóticas.

"La transacción fortalecerá nuestra posición financiera y ayudará a brindar continuidad a nuestros consumidores, clientes y socios", dijo el director ejecutivo de iRobot, Gary Cohen, en un comunicado.

iRobot dijo que continuará operando normalmente durante el proceso del Capítulo 11 y no espera ninguna interrupción en la funcionalidad de su aplicación, programas de clientes, socios globales, relaciones de la cadena de suministro o soporte continuo de productos.

La empresa con sede en Bedford, Massachusetts, espera completar el proceso del capítulo 11 previamente empaquetado para febrero.

En las operaciones previas a la apertura del mercado, las acciones de iRobot cayeron casi un 70% a 1.31 dólares.

De ganar miles de millones al colapso financiero

De acuerdo con el sitio especializado Tech Funding News, el mejor periodo de ventas para iRobot fue la pandemia hasta alcanzar en 2021 un valor de unos 3,500 millones de dólares.

El valor de la empresa ahora ronda unos 140 millones de dólares.

Pero ese auge pasó rápido conforme aumentó la competencia y las trabas europeas comenzaron a estropear sus perspectivas de crecimiento, principalmente luego de que se canceló su venta a Amazon, dijo el medio.

Con información de The Associated Press.

