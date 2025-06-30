Cómo ChatGPT y otras herramientas de IA están transformando la enseñanza en las aulas

Para su clase de sexto grado, la profesora de matemáticas Ana Sepúlveda quería que la geometría fuera divertida. Pensó que a sus alumnos, que viven y respiran fútbol, les interesaría aprender cómo se aplican los conceptos matemáticos a este deporte. Pidió ayuda a ChatGPT.

En cuestión de segundos, el chatbot entregó un plan de lección de cinco páginas, que incluso ofrecía un tema: "La geometría está en todas partes en el fútbol: en el campo, en el balón e incluso en el diseño de los estadios".

Explicó la función de las formas y los ángulos en una cancha de fútbol. Sugirió temas de conversación en clase: ¿Por qué son importantes esas formas para el juego? Propuso un proyecto para que los estudiantes diseñaran su propia cancha o estadio de fútbol usando reglas y transportadores.

Inteligencia artificial:

“Un punto de inflexión”

“Usar IA ha sido un punto de inflexión para mí”, dijo Sepúlveda, quien enseña en una escuela bilingüe en Dallas y usa ChatGPT para traducir todo al español. “Me está ayudando con la planificación de clases, la comunicación con los padres y la participación activa de los estudiantes”.

En todo el país, las herramientas de inteligencia artificial están transformando la profesión docente, ya que los educadores las utilizan para redactar exámenes y hojas de trabajo, diseñar lecciones, asistir en la calificación y reducir el papeleo. Al liberar su tiempo, muchos afirman que la tecnología les ha permitido mejorar en su trabajo.

Una encuesta publicada el miércoles por Gallup y la Fundación de la Familia Walton reveló que 6 de cada 10 docentes estadounidenses que trabajan en escuelas públicas de primaria y secundaria utilizaron herramientas de IA en su trabajo durante el último año escolar, con mayor uso entre los educadores de secundaria y los docentes en sus inicios de carrera. La encuesta se realizó a más de 2,000 docentes de todo el país en abril.

Los encuestados que utilizan herramientas de IA semanalmente estiman que les ahorran alrededor de seis horas por semana, lo que sugiere que la tecnología podría ayudar a aliviar el agotamiento docente, afirmó la consultora de investigación de Gallup, Andrea Malek Ash, autora del informe.

Los estados están emitiendo pautas para el uso de herramientas de IA en las aulas

A medida que las escuelas abordan las preocupaciones sobre el abuso de la tecnología por parte de los estudiantes, algunas también están introduciendo pautas y capacitación para educadores para que los maestros sepan evitar atajos que perjudican a los estudiantes.

Alrededor de dos docenas de estados tienen pautas de inteligencia artificial a nivel estatal para las escuelas, pero el grado en que las escuelas y los maestros las aplican es desigual, dice Maya Israel, profesora asociada de tecnología educativa y educación en ciencias de la computación en la Universidad de Florida.

“Queremos asegurarnos de que la IA no reemplace el criterio de un docente”, dijo Israel.

Si los profesores utilizan chatbots para calificar, deben tener en cuenta que estas herramientas son útiles para calificaciones de bajo nivel, como exámenes de opción múltiple, pero menos efectivas cuando se requiere precisión.

Debería haber una forma para que los estudiantes alerten a los profesores si la calificación es demasiado severa o inconsistente, y la decisión final sobre la calificación debe recaer en el docente, afirmó.

“Ha transformado la enseñanza”

Aproximadamente 8 de cada 10 docentes que utilizan herramientas de IA afirman que les ahorra tiempo en tareas como la creación de hojas de trabajo, evaluaciones, cuestionarios o tareas administrativas. Y aproximadamente 6 de cada 10 docentes que utilizan herramientas de IA afirman que están mejorando la calidad de su trabajo al modificar los materiales de los estudiantes o al proporcionarles retroalimentación.

“La IA ha transformado mi forma de enseñar. También ha transformado mis fines de semana y me ha permitido conciliar mejor mi vida laboral y personal”, afirmó Mary McCarthy, profesora de estudios sociales de secundaria en el área de Houston, quien ha utilizado herramientas de IA para planificar sus clases y realizar otras tareas.

McCarthy dijo que la capacitación que recibió de su distrito escolar sobre herramientas de IA la ayudó a modelar el uso adecuado para sus estudiantes.

"Si estoy en el lado de que 'la IA es mala y los niños se van a volver tontos', bueno, sí, si no les enseñamos a usar la herramienta", dijo McCarthy. "Siento que es mi responsabilidad, como adulto presente, ayudarlos a descubrir cómo desenvolverse en este futuro".

Con moderación

Las perspectivas sobre el papel de la inteligencia artificial en la educación han cambiado drásticamente desde el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022.

Inicialmente, las escuelas de todo el país la prohibieron, pero desde entonces muchas han buscado maneras de incorporarla en las aulas.

La preocupación por el uso excesivo e indebido por parte de los estudiantes sigue siendo prevalente: según el estudio, aproximadamente la mitad del profesorado teme que el uso de la IA por parte de los estudiantes disminuya la capacidad de los adolescentes para pensar de forma crítica e independiente o para ser perseverantes al resolver problemas.

Uno de los beneficios que los docentes ven al familiarizarse más con la inteligencia artificial es la capacidad de detectar cuándo los estudiantes la están utilizando excesivamente.

Las pistas que indican que las tareas están escritas con herramientas de IA incluyen la ausencia de errores gramaticales y frases complejas, según Darren Barkett, profesor de inglés de secundaria de Colorado. Barkett comentó que él mismo utiliza ChatGPT para crear planes de clase y calificar exámenes de opción múltiple y ensayos.

En un suburbio de Chicago, Lindsay Johnson, profesora de arte de secundaria, comentó que solo utiliza programas de IA aprobados por su escuela y considerados seguros para menores, por cuestiones de privacidad de datos y otras cuestiones.

Para garantizar que los estudiantes se sientan seguros de sus habilidades, explicó que solo utiliza la tecnología en las etapas posteriores de los proyectos.

Para la evaluación final de sus alumnos de octavo grado, Johnson les pidió que crearan el retrato de una persona influyente en sus vidas.

Después de dar los toques finales al rostro de su personaje, Johnson introdujo la IA generativa para quienes necesitaban ayuda con el diseño del fondo. Utilizó una herramienta de IA de Canva, tras consultar con el departamento de TI de su distrito que el software de diseño había pasado el filtro de privacidad.

“Como profesora de arte, mi objetivo es que conozcan las diferentes herramientas disponibles y enseñarles cómo funcionan”, dijo. Algunos estudiantes no estaban interesados en la ayuda. “La mitad de la clase dijo: ‘Tengo una visión y voy a seguir adelante con ella’”.

