Walmart quiere que uses ChatGPT cuando compres en sus tiendas: te explicamos lo bueno y lo malo

El gigante minorista Walmart anunció una alianza con la tecnológica OpenAI, una de las líderes en el desarrollo de inteligencia artificial, que incluirá la implementación de ChatGPT para hacer compras.

En un comunicado, Walmart dijo que la alianza permitirá a los clientes utilizar el popular chatbot de OpenAI para realizar compras a través de esa plataforma.

“Walmart se ha asociado con OpenAI para crear experiencias de compra basadas en la IA, comenzando por permitir que los clientes y miembros pronto compren en Walmart a través de ChatGPT utilizando Instant Checkout”, anunció Walmart.

Según Walmart, el sistema también permitirá a los miembros del mayorista Sam’s Club utilizar el sistema de inteligencia artificial para “planificar comidas, reponer lo esencial o descubrir nuevos productos simplemente charlando”.

ChatGPT traerá una “transformación” las compras, dice Walmart

Walmart dijo que la alianza con OpenAI derivará en una “transformación” en la forma en la que los clientes hacen sus compras.

"Durante muchos años, las experiencias de compra de comercio electrónico han consistido en una barra de búsqueda y una larga lista de respuestas a los artículos. Eso está a punto de cambiar”, dijo el CEO de Walmart, Doug McMillon, en el comunicado.

Según el boletín, el asistente virtual de la empresa, llamado ‘Sparky’ podrá ser consultado a través de ChatGPT por los clientes para agilizar el proceso de compras.

“Estamos corriendo hacia ese futuro más agradable y conveniente con Sparky y a través de asociaciones que incluyen este importante paso con OpenAI”, agregó McMillon en el comunicado.

La empresa agregó que a través de la Inteligencia Artificial, el asistente virtual de Walmart podrá aprender, planificar y predecir lo que necesitan los clientes,

“En el centro de esta transformación están los momentos cotidianos que definen cómo las personas compran. Este es el comercio agente en acción: donde la IA cambia de reactiva a proactiva, de estática a dinámica”, dice el boletín.

Qué dicen los expertos sobre el uso de IA en las tiendas

De acuerdo con especialistas, el uso de la IA por parte de empresas minoristas y de otros giros, también abre la puerta a que esas compañías accedan a más información de la que de por sí ya tienen sobre sus clientes.

Además, expertos han advertido que las herramientas de IA no están exentas de sufrir fallas, por lo que en ocasiones se ha reportado que esas plataformas hacen recomendaciones no coincidentes con las necesidades de los compradores.

Por ejemplo, en un artículo difundido en el sitio especializado Retail Insider, el analista del sector minorista Craig Petterson sostuvo que ante la falta de legislacion en Norteamérica sobre las obligaciones de las empresas al implementar sistemas de IA en sus procesos, las compañias deben actuar con cautela para proteger la confianza de los consumidores.

En su artículo, el analista citó al consultor de privacidad y abogado Ritchie Po, quien dijo que los minoristas primero deben implementar un esquema de "debida diligencia" antes de recurrir a la IA.

"Esto incluye una revisión exhaustiva del procesamiento de datos personales, una comprensión clara del consentimiento y la revocación, y la implementación de un programa de gestión de la privacidad", escribió Petterson, citando al analista.

Aunque Walmart en su comunicado dijo que la alianza con OpenAI no busca "reemplazar a la conexión humana con las máquinas", expertos en IA han advertido por años de los riesgos de que esa tecnología termine por acabar con millones de empleos al sustituir a los humanos por asistentes virtuales.

Por ejemplo, desde 2018, cuando comenzaba a tomar fuerza el boom de los chatbots, Richard Liu, fundador de la empresa china de comercio electrónico JD.com, dijo durante el Congreso mundial de Minoristas en España que los robots eventualmente reemplazarán a los trabajadores humanos en el sector minorista.

"Tarde o temprano, toda nuestra industria será operada por IA (inteligencia artificial) y robots, no por humanos", dijo Liu, quien en ese entonces dirigía la empresa, considerada la segunda mayor de comercio electrónico en China.

Cómo Walmart y Sam’s ya utilizan la IA a nivel interno

Walmart dijo que la empresa ya utiliza la IA a nivel interno para agilizar sus procesos.

“Hoy en día, Walmart y Sam's Club aprovechan la IA en cada parte del negocio. No se trata solo de moverse rápido; se trata de moverse de manera más inteligente y con propósito”, dijo la firma.

Según la empresa, la IA ya se aplica para mejorar el catálogo de productos, reducir plazos de producción de moda, hasta reducir los tiempos de respuesta en la atención a sus clientes.

“La empresa está aplicando IA para que cada experiencia de compra sea más conveniente y gratificante”, dice el texto.

También utiliza la IA para capacitar a sus empleados y familiarizarlos con el uso de herramientas que funcionar con la tecnología para su mejor implementación.

“El futuro del comercio minorista no se trata de reemplazar la conexión humana con máquinas, se trata de usar la IA para eliminar la fricción y hacer que los momentos cotidianos sean más fáciles, inteligentes y más agradables”, dijo la empresa.

Qué otros minoristas están recurriendo a la IA

Aunque Walmart es uno de los principales minoristas del país y del mundo, en Estados Unidos otras empresas también han recurrido a la IA para optimizar sus procesos.

Por ejemplo, aunque opera principalmente de forma digital, Amazon también activó recientemente un asistente virtual llamado Rufus para ayudar a los compradores a decidir lo que necesitan, según su historial de compra.

Otras empresas como el minorista Target y Kroger utilizan diferentes sistemas para identificar las necesidades de sus clientes.

Kroger utiliza la aplicación móvil en los teléfonos de sus clientes para identificar lo que necesitan comprar cuando visitan las tiendas físicas.

