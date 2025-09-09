Qué novedades trae Apple con sus nuevos modelos iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y iPhone Air

Video Trump amenaza a Apple con imponer aranceles del 25%: ¿cuánto podría subir el precio de los iPhone?

Apple presentó este martes su nueva línea de iPhones, el modelo número 17 y el hiperligero iPhone Air, junto con actualizaciones de sus relojes digitales y productos AirPods en su lanzamiento anual de productos.

El iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max estarán disponibles en tres nuevos colores: azul oscuro, naranja cósmico y plateado.

PUBLICIDAD

Los precios van desde los $1,099 para el iPhone 17 Pro y $1,199 para el iPhone 17 Pro Max.

Los pedidos anticipados comienzan el viernes 12 de septiembre y estarán disponibles a partir del viernes 19 de septiembre, anunció la compañía.

Te enlistamos los cambios en los modelos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max y te contamos sobre el iPhone Air, el teléfono más delgado de Apple.

1. Mayor durabilidad de la batería

“Con más pila que nunca”, promete Apple en su sitio web.

De acuerdo con la compañía, el nuevo diseño interno del teléfono les permitió liberar espacio para instalar una batería con más capacidad.

“El iPhone 17 Pro Max tiene la mayor duración de batería que se haya visto en un iPhone y hasta 4 horas más con una sola carga comparado con el iPhone 15 Pro Max”.

La nueva batería durará hasta 33 horas de reproducción de video en el iPhone 17 Pro y 39 horas de reproducción de video en el iPhone 17 Pro Max, dice el sitio web.

Además, se cargará hasta el 50% en tan solo 20 minutos.

2. “Los mejores sistemas de cámara de la historia de Apple”

El iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max incorporan “los mejores sistemas de cámara de la historia de Apple”, con sensores de mayor resolución delante y detrás, “lo que equivale a tener ocho objetivos profesionales en el bolsillo del usuario”, dice el sitio web de Apple.

La cámara frontal del iPhone 17 también ha sido mejorada para tener un campo de visión más amplio y un nuevo sensor, lo que le permite tomar fotos de paisaje sin tener que girar el teléfono

PUBLICIDAD

Los teléfonos vienen equipados con tres cámaras 'Fusion' de 48 MP que capturan imágenes más nítidas y detalladas.

3. Una pantalla más resistente a rayaduras

Los nuevos dispositivos vienen con una pantalla más grande de 6.3 para el iPhone 17 Pro y 6.9 pulgadas para el iPhone 17 Pro Max.

La pantalla está protegida por el 'Ceramic Shield 2', un material más resistente que el cristal o la vitrocerámica de cualquier smartphone.

El nuevo revestimiento diseñado por Apple que “triplica la resistencia a los arañazos y mejora el antirreflejo para reducir los reflejos de las luces exteriores”, dice Apple.

Además, por primera vez en los teléfonos inteligentes el 'Ceramic Shield' protegerá la parte trasera de los dispositivos, “ofreciendo cuatro veces más resistencia a las grietas que el cristal trasero de los modelos anteriores”, dice el sitio web.

4. El IPhone 17 usa un nuevo chip A19

Ambos modelos incorporan A19 Pro, “el chip más potente y eficiente para iPhone hasta la fecha”, que mejora los sistemas de cámara avanzados y la operación de la Inteligencia Artificial de Apple.

Además, este chip es ideal para juegos y edición de video ya que ofrece hasta un 40% más de rendimiento que la generación anterior.

5. Diseño “unibody” con estructura de aluminio

El nuevo diseño “unibody” de aluminio está fabricado con una aleación ligera de aluminio de grado aeroespacial para ofrecer el mejor rendimiento térmico jamás visto en un iPhone, dice la compañía.

La nueva arquitectura interna incluye una cámara de vapor diseñada por Apple para mejorar la disipación del calor y el rendimiento.

PUBLICIDAD

La estructura “unibody” de aluminio está optimizada para potenciar el rendimiento y la batería. Su aleación de aluminio es superligera y tiene una conductividad térmica excepcional.

Apple presenta su teléfono inteligente más delgado: el IPhone Air

La compañía de la manzana también lanzó este martes el nuevo iPhone Air, su teléfono inteligente más delgado y ligero hasta el momento, con solo 5.6 mm de grosor y 165 gramos de peso.

A pesar de su poco grosor, “tiene una espectacular pantalla envolvente de 6.5 pulgadas y toda la potencia del chip A19 Pro”, dice la compañía.

El iPhone Air también cuenta con el sistema de cámara ‘Fusion’ de 48 MP que funciona como múltiples cámaras avanzadas en una, ya que toma fotos en superalta resolución, ya sea de 48 MP para capturar hasta el más mínimo detalle o en 24 MP de forma predeterminada.

El precio de iPhone Air empieza desde los 999 dólares hasta 1,399 dólares dependiendo de su capacidad de memoria.

Apple seguirá fabricando los iPhones en China e India

Los nuevos iPhones son los primeros que se lanzan desde que el presidente Donald Trump volvió a la Casa Blanca y desató un aluvión de aranceles, en lo que su gobierno dice que es un intento de traer la fabricación en el extranjero de nuevo a Estados Unidos.

El republicano ha presionado a las empresas tecnológicas a que fabriquen sus dispositivos en Estados Unidos y los ha amenazado con represalias en caso de no hacerlo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, se espera que los nuevos dispositivos de Apple sigan siendo fabricados en sus Apple en China e India, para gran consternación del gobierno de Trump.

Mira también: