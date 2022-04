Twitter responde a Elon Musk con una "píldora venenosa" para evitar que compre la red social

En un documento enviado a los reguladores bursátiles en Estados Unidos, Twitter Inc. explicó que Musk envió una carta a la empresa el miércoles con una propuesta para adquirir el resto. Musk ofreció $54.20 por acción, es decir, más de $43,000 millones. El empresario dijo que esa era su mejor y última oferta, pero no dio los detalles sobre el financiamiento. La oferta no es vinculante y está sujeta al financiamiento y a otras condiciones.