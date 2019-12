Violada, cosificada y muy avergonzada: así dijo sentirse una periodista que recibió una nalgada en vivo

Aunque la periodista Alex Bozarjian probablemente estaba preparada para los imprevistos ‘normales’ de una cobertura en vivo en un evento multitudinario, como muecas, gritos o gestos de todo tipo de los participantes al pasar por delante de cámara, sin dudas no se esperaba que uno de ellos le daría una nalgada.

Visiblemente consternada, Bozarjian continuó su reporte pero más tarde envió un mensaje a su agresor a través de Twitter: “Al hombre que me palmeó el trasero en vivo en televisión esta mañana: me violaste, cosificaste y avergonzaste. ¡Ninguna mujer debería tener que soportar esto en el trabajo ni en ningún otro lugar!”, escribió la periodista.

En un comunicado, el abogado de Callaway dijo: "Si bien lamentamos la situación, el señor Callaway no actuó con ninguna intención criminal. Tommy es un esposo y padre amoroso que es muy activo en su comunidad".

Bozarjian dijo que Callaway hizo contacto con la estación de televisión WSAV-TV de Savannah para comunicar que su intención no era lastimarla. "Realmente no voy a debatir eso porque me hizo daño", dijo Bozarjian.