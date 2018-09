Una mujer es arrestada por quitarle el celular a su hija de 15 años

“Simplemente fui una madre, preocupada y que disciplinó a su hija”, dijo Jodie May ante un juez.

May fue arrestada en mayo, justo un día antes de la celebración por el Día de las madres. Cuando amantaba a su bebé de 4 semanas, un policía llamó a su puerta y le comunicó que sería aprehendida por un cargo menor por robo.



"Él me había dicho que me iba a arrestar y le pregunté si podía entregarme el lunes siguiente porque tenía un nuevo bebé y aún no se alimentaba", dijo.