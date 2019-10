Un satélite “cayó del cielo” en una granja de Michigan

Nancy Welke, vecina de la zona, sintió el estruendo alrededor de las 8:45 am, poco antes de que ella y su esposo soltaran a los caballos. Al mirar por la ventana, no consiguió descifrar qué tipo de objeto había caído en su patio, contó la mujer al diario local Gratiot County Herald .

“Hoy temprano, el globo SpaceSelfie de Samsung Europa volvió a la tierra. Durante el descenso planificado del globo para aterrizar en los Estados Unidos, las condiciones climáticas resultaron en un aterrizaje suave temprano en un área rural seleccionada. No ocurrieron dueños y el globo fue posteriormente recuperado. Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda haber causado", dice el comunicado.

Nancy Welke, en cambio, agradece que el artefacto no haya caído sobre la casa y que no hubiesen soltado aún a los animales. "Gracias a Dios que no había caballos afuera", se le escucha decir en el video de Facebook.