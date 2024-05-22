Un muerto y 20 heridos en la UCI en un vuelo de Singapore Airlines: ¿qué son las turbulencias y cuándo pueden ser peligrosas?

Un británico de 73 años murió y decenas de personas resultaron heridas el martes en un vuelo de Singapore Airlines que sufrió turbulencias extremas y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Bangkok. Los hechos fueron de tal gravedad que 20 de los heridos fueron ingresados en cuidados intensivos en dos hospitales de la capital tailandesa.

El vuelo SQ321 iba de Londres a Singapur y cuando sobrevolaba Birmania experimentó "turbulencias extremas y repentinas" tan fuertes que hicieron que el avión descendiera drásticamente y muchas personas se golpearan la cabeza contra el techo, según describió un pasajero.

Este incidente ha puesto de relieve los peligros potenciales de las turbulencias, que según algunos expertos, han ido en aumento con el impacto del cambio climático.

Las muertes relacionadas con turbulencias son bastante raras, pero las lesiones se han acumulado a lo largo de los años, si bien la mayoría de los incidentes de este tipo son menores y las aerolíneas han ido realizando mejoras para reducir su impacto.

De cualquier forma, los expertos aconsejan a los viajeros aéreos que se mantengan alerta y subrayan la importancia de usar el cinturón de seguridad siempre que sea posible como primera línea de protección.

¿Qué son las turbulencias?

Una turbulencia es esencialmente aire inestable que se mueve de forma no predecible. La mayoría de la gente lo asocia con fuertes tormentas. Pero el tipo más peligroso es la turbulencia en una zona despejada, que a menudo ocurre sin previo aviso visible en el cielo.

La turbulencia en aire despejado ocurre con mayor frecuencia en o cerca de los ríos de aire a gran altitud, llamados corrientes en chorro. Se crea por la cizalladura del viento que se produce cuando dos enormes masas de aire cercanas entre sí se mueven a diferentes velocidades. Si la diferencia de velocidad es lo suficientemente grande, la atmósfera no puede soportar la tensión y se rompe en patrones turbulentos como remolinos en el agua.

“Cuando hay una fuerte cizalladura del viento cerca de la corriente de chorro, el aire puede desbordarse. Y eso crea estos movimientos caóticos”, explicó Thomas Guinn, presidente del departamento de ciencias de la aviación aplicadas de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle en Daytona Beach, Florida.

¿Cuán comunes son las lesiones de personas por turbulencias?

Es difícil hacer un seguimiento del número total de lesiones relacionadas con las turbulencias en todo el mundo. Pero algunos países publican datos nacionales.

Más de un tercio de los incidentes aéreos en Estados Unidos entre 2009 y 2018 estuvieron relacionados con turbulencias, y la mayoría de ellos resultaron en una o más lesiones graves, pero ningún daño al avión, informó la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés).

Entre 2009 y 2022, 163 personas resultaron heridas por turbulencias con suficiente gravedad como para necesitar tratamiento hospitalario durante al menos dos días, según cifras de la NTSB. La mayoría de ellas eran asistentes de vuelo, quienes corren un riesgo especial ya que es más probable que estén fuera de sus asientos durante el viaje.

Se están llevando a cabo investigaciones sobre lo sucedido durante el vuelo de Singapore Airlines el martes. La aerolínea dijo que el Boeing 777-300ER descendió 6,000 pies (unos 1,800 metros) en unos tres minutos después de sufrir graves turbulencias sobre el océano Índico.

Video En imágenes: el pánico de los pasajeros de un avión durante fuertes turbulencias que dejaron un muerto



"No es raro tener encuentros con turbulencias que causen lesiones menores, como por ejemplo, una fractura de hueso", dijo Larry Cornman, científico del proyecto en el Centro Nacional de Investigación Atmosférica de la Fundación Nacional de Ciencias, que ha estudiado durante mucho tiempo las turbulencias. "Pero las muertes son muy, muy raras, especialmente en aviones de transporte grandes".

Según Stuart Fox, director de operaciones técnicas y de vuelo de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la última muerte relacionada con turbulencias en aire despejado reportada en una aerolínea importante tuvo lugar en 1997. Desde entonces se han reportado algunas muertes en aviones más pequeños, incluida una muerte en un jet privado el año pasado, dijo Fox.

Los procedimientos de seguridad ahora estandarizados han ayudado significativamente a prevenir más casos de lesiones graves a lo largo de los años, señaló Fox. Estos incluyen revisar los pronósticos meteorológicos, hacer que los pilotos informen cuando encuentren turbulencias y suspender el servicio de cabina cuando los aviones atraviesen una zona de aire agitado.

¿Pueden los pilotos evitar las turbulencias?

Los pilotos utilizan una variedad de métodos para evitar las turbulencias, incluido el uso de una pantalla de radar meteorológico. A veces pueden simplemente ver y volar alrededor de las tormentas.

Pero la turbulencia en aire despejado es otra cosa, según Doug Moss, expiloto de línea aérea y consultor de seguridad. Puede ser devastador, dijo, “porque el momento previo al incidente puede ser muy tranquilo y la gente está desprevenida”.

Los controladores de tráfico aéreo suelen advertir a los pilotos cuando otro avión entra en turbulencia en aire despejado, dijo Moss. Muchos pilotos también observan las corrientes en chorro de los niveles superiores a lo largo de su ruta en busca de signos de cizalladura del viento y luego planean volar por encima, por debajo o alrededor de esas áreas, explicó.

Los aviones modernos son lo suficientemente fuertes como para soportar casi cualquier turbulencia. Las áreas de la cabina, como los compartimentos superiores, pueden sufrir daños estéticos, "pero no afectan la integridad estructural de los aviones", agregó Moss.

¿El cambio climático está causando un aumento en las turbulencias?

Algunos científicos señalan que los reportes de turbulencias van en aumento. Hay varias explicaciones posibles para esto, pero algunos investigadores han señalado el posible impacto del cambio climático.

Guinn, de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, explica que algunos predicen que el cambio climático podría alterar la corriente en chorro y aumentar la cizalladura del viento, lo que en consecuencia provocaría turbulencias en el aire.

En una declaración el martes, Paul Williams, profesor de ciencias atmosféricas en la Universidad de Reading en Inglaterra, dijo que había "pruebas sólidas de que las turbulencias están aumentando debido al cambio climático".

Williams dijo que su equipo de investigación descubrió recientemente que las turbulencias severas en aire despejado en el Atlántico Norte han aumentado en un 55% desde 1979, por ejemplo. Las últimas proyecciones del equipo señalan que las turbulencias severas en las corrientes de chorro podrían duplicarse o triplicarse en las próximas décadas si las condiciones globales continúan como se espera.

Aún así, otros dicen que también podrían influir otros factores. Cornman señala el aumento en el tráfico aéreo general, lo que puede aumentar los encuentros con turbulencias a medida que aumenta el número de rutas de vuelo, incluidas aquellas en áreas de mayores turbulencias.

¿Cómo pueden los viajeros mantenerse seguros?

Algo es clave: mantener abrochado el cinturón. Las turbulencias pueden ser difíciles de predecir, pero los expertos subrayan que la primera línea de defensa en el aire es estar asegurado al asiento con el cinturón, siempre que sea posible.

"Los aviones generalmente están construidos para soportar turbulencias", dijo Guinn, señalando que los pasajeros que no usan el cinturón de seguridad son una gran fuente de lesiones por turbulencias en lo vuelos. Si bien ninguna precaución es infalible, usar el cinturón de seguridad aumenta en gran medida las posibilidades de que una persona evite lesiones graves, afirmó.

“Use el cinturón de seguridad”, dijo Guinn. “Eso es simplemente una solución realmente rápida para prevenir lesiones”, agregó.