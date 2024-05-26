12 personas resultan heridas por turbulencias en un vuelo de Qatar Airways de Doha a Dublín

Video Así quedó el avión en el que un pasajero murió tras fuertes turbulencias

Doce personas resultaron heridas este domingo después de que un vuelo de Qatar Airways de Doha a Dublín atravesara fuertes turbulencias.

Seis pasajeros y seis miembros de la tripulación resultaron heridos en el incidente, cuando el vuelo QR017 de Qatar Airwas sobrevolaba Turquía, informó el aeropuerto de Dublín en un comunicado.

Tras el incidente, el avión prosiguió su viaje y aterrizó en Dublín poco antes de las 13:00 hora local, como estaba previsto. Al aterrizar, fue atendido por los servicios de emergencia, incluida la policía del aeropuerto y el departamento de bomberos y rescate, según el comunicado.

De acuerdo con el sitio web de monitoreo de vuelos Flight Aware, el vuelo QR017 de Qatar Airways es operado en un avión Boeing 787-9 Dreamliner de doble motor.

En un comunicado a CNN, Qatar Airways explicó que el vuelo aterrizó de forma segura en Dublín pero que un pequeño número de pasajeros y tripulación había rcibido heridas menores "y ahora se encuentran recibiendo atención médica".

"El asunto ahora está sujeto a una investigación interna. La seguridad de nuestros pasajeros y tripulación es nuestra principal prioridad", agregó la aerolínea en el comunicado.

Este nuevo incidente se produce menos de una semana después de que un británico con una afección del corazón falleciera y otros más de 100 pasajeros resultaran heridos en un vuelo de Singapore Airlines que sufrió fuertes turbulencias y tuvo que aterrizar de emergencia en Bangkok, Tailandia.

Científicos señalan que los reportes de turbulencias van en aumento y algunos investigadores aseguran que el cambio climático es clave en el repunte de estos incidentes.

